Jeep Grand Cherokee 4xe, cambio di passo per salire over the top

Dopo lʼesclusiva versione di lancio (andata presto sold out), ecco i 4 allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve , ognuna fiera del suo carattere distintivo. Quanto a motorizzazioni, invece, nuovo Grand Cherokee sarà proposto soltanto in versione ibrida plug-in 4xe.

Un cambio di passo sostanziale per il gigantesco, muscolare 4x4 americano, vera incarnazione del know-how Jeep in fatto di marcia in fuoristrada e sui terreni più impervi da affrontare. La

versione ibrida ricaricabile 4xe

Jeep Grand Cherokee 4xe è in grado di guadare un corso dʼacqua profondo più di 60 centimetri!

non toglie nulla alle proverbiali doti dinamiche del veicolo, che esordì esattamente 30 anni fa, nel 1992, salendo le scale della Cobo Hall di Detroit. Per dirla in succo, nonostante la propulsione ibrida e le batterie possenti per alimentare due motori elettrici,

La quinta serie del Suv ammiraglia Jeep si presenta in Europa con la sua inedita propulsione ibrida plug-in, che combina un “normale”

motore 2.0 turbo benzina con due motori elettrici

380 CV di potenza combinata

coppia massima di 637 Nm

trasmissione automatica TorqueFlite a 8 rapporti.

e un pacco batterie da 400 volt e 17 kWh. Grand Cherokee 4xe eroga così, per una non meno straripante, che brucia un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi! Un dato monstre per le dimensioni e il peso del 4x4 americano, capace di percorrere in modalità elettrica ‒ cioè a zero emissioni ‒ più di 50 chilometri, mentre lʼautonomia di guida combinata è di 700 chilometri. Massima efficienza anche dalla

Nella guida in fuoristrada, Grand Cherokee resta il punto di riferimento mondiale. La variante ibrida Phev si avvale di

due sistemi 4x4: Quadra-Trac II e Quadra-Drive II

sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift

Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport

funzione Max Regen

, che lavorano in simbiosi con le, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva. Nuovo è anche il sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice, standard nella versione Trailhawk ed esclusivo nella categoria, che garantisce la miglior trazione su rocce e terreni difficili. Il guidatore può scegliere tra 5 modalità di guida a seconda del tracciato:. E può rafforzare il recupero dellʼenergia in frenata grazie alla, molto utile nelle fasi di veleggiamento (coasting).

Modello completamente nuovo, Grand Cherokee 5 si fa valere anche dal punto di vista tecnologico. Debutta il sistema

Uconnect 5, dotato di schermo da 10,1 pollici

uno schermo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore

, un cluster digitale completo da 10,25 pollici (5 volte più veloce in risposta e con aggiornamenti over-the-air), lʼHead-up Display da 10,25 pollici per il guidatore e, novità assoluta,. Più di 110 i dispositivi di sicurezza presenti e in linea con il Livello 2 di guida autonoma, inclusi il Night Vision e lʼActive Drive Assist.

Quanto a comfort, la nuova Grand Cherokee presenta

sedili anteriori regolabili in 16 posizioni

Jeep Grand Cherokee 4xe costa da 82.000 a 99.000 euro.

e dotati di supporto lombare e funzione memory. Sugli allestimenti di livello superiore i sedili del guidatore e del passeggero anteriore sono dotati di un nuovo schienale con funzione massaggio. Nelle prime due file sono disponibili sedili riscaldati/ventilati. A listino in Italia in questi giorni e con consegne dal quarto trimestre 2022,