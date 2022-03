Jeep Compass Trailhawk, il Suv con l'off road incorporato

Il nostro test drive - Abbiamo provato in e fuori strada la Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid nella versione Trailhawk, votata all'offroad più puro. Assetto rialzato, paraurti e scocca rinforzata e un angolo d'attacco di 30°, di dosso di 24,4°, e di uscita di 33,6°, per oltrepassare dossi, rocce e pietraie e per lasciarsi alle spalle ogni asperità scavalcata. Il 4x4 è garantito da entrambi i motori, quello endotermico che agisce sulle ruote anteriori e quello elettrico che muove l'asse posteriore (ma se rimani senza batteria l'endotermico ti viene in soccorso), con una potenza complessiva di ben 240 cv e una coppia massima di 270Nm, subito spendibile, già dai bassi regimi, per andar su con un filo di gas. A completare l'opera c'è l'opzione 4wd low e il bloccaggio dei differenziali. In pratica la Compass può disporre, grazie all'elettronica di una specie di primino (con un rapporto di riduzione 20:1) e arrampicarsi quasi dappertutto in assetto da vera Jeep, o scendere per una scarpata grazie all' Hill Descent Control (HDC), con tutto il patrimonio genetico che il suo Dna le conferisce.

Sotto le ali del falco - Il termine “Trailhawk”, insomma, già difficile da pronunciare, in casa Jeep significa qualcosa come "falco del sentiero" e col simbolo del falchetto in evidenza che non è solo un logo ma "tanta roba", la nostra Compass durante il test drive non si è mai fermata davanti a nulla. Certo, non si è dimostrata a suo agio in autostrada, dove i cerchi da 17" e la luce da terra di 2,5 cm in più rispetto alla Limited la penalizzano, il suo volante non è stato un mostro di rapidità su e giù nei tornanti di montagna, il suo baule, penalizzato dal pacco batterie e differenziale nella parte sottostante, non è da primato per la famiglia con tanti bagagli, ma quando abbiamo lasciato le strade asfaltate per guadare pozze, domare dossi, arare solchi di fango ancora inesplorati, a bordo della Trailhawk ci siamo davvero divertiti, sentendoci al sicuro sotto le ali del falco.

Off road ma anche elettrica - Sulle prerogative fuoristradistiche delle Jeep Trailhawk si potrebbe scrivere un trattato ma non va sottovalutato, nel caso della Compass 4xe Plug-in Hybrid, la componente elettrica che equipaggia questa versione. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh e 400 volt ricaricabile, in grado di muovere la vettura "in solo elettrico", l'autonomia oscilla tra i 40 e i 55 km a seconda dei percorsi e dello stile di guida, con il caricatore di bordo da 7,4 kW che permette di fare una ricarica completa in poco più di un'ora e mezza da una colonnina pubblica o una wallbox potente. E se un kwh di corrente lo pagassimo - solo per fare un esempio (di questi tempi) - circa 20 centesimi, ce la possiamo cavare con poco più di 2 euro per fare "il pieno". E se il pieno di corrente lo sommiamo a quello di benzina, arriviamo a un'autonomia complessiva di oltre 500 chilometri. Ma teniamo conto che la capacità del serbatoio carburante è molto limitata rispetto a tanti altri Suv dello stesso segmento, quindi, per le lunghe percorrenze in autostrada, bisogna farsi bene i conti.

Quanto costa - A proposito di conti, quanto bisogna spendere per una Compass Plug-in Hybrid o per questo gioiellino travestito da suv ma con l'off-road incorporato? E' presto detto: si parte dai 45mila euro per la versione Plug-in Hybrid base da 190 cv e si arriva fino a 52mila per la S o per la Trailawk, da 240 cv. Ne vale la pena? Per gli amanti del fuoristrada sicuramente sì. Infine - come avevamo già scritto dopo il primo contatto - la Compass Plug-in Hybrid, è, nell'ordine:

a) innazitutto una Jeep e questo vuol dire un fuoristrada puro, senza se e senza ma;

b) un'auto "elettrica" che rientra in tutte le agevolazioni e gode di tutti gli ecoincentivi previsti per questo tipo di vetture;

c) un Suv di medie dimensioni, con una certa autonomia a impatto zero, che ci apre le porte al quel futuro ecologico e prestazionale su una strada che è sempre più tracciata.