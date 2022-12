Jaguar F-Pace si rifà il trucco e potenzia la versione ibrida plug-in

Tante le migliorie apportate e dotazioni arricchite per tutti gli allestimenti e tutte le motorizzazioni. Fra questʼultime spicca la maggior autonomia che accompagna ora la versione plug-in hybrid P400e , un buon 20% in più in modalità elettrica, così da permettere fino a 65 km a emissioni zero.

Nuova Jaguar F-Pace P400e MY2024 è dotata di un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da 9 moduli (uno in più di prima) per complessivi 19,2 kWh di energia accumulabile. Oltre ad aumentare la marcia in modalità elettrica da 53 a 65 chilometri, questa batteria si rivela anche più efficiente, riducendo le emissioni di CO2 a 37 g/km e i consumi medi di benzina del motore termico fino a 1,6 litri per 100 km. Il tutto con una potenza di sistema ragguardevole: 404 CV e 640 Nm di coppia, che consentono al Suv ibrido plug-in di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

La nuova F-Pace P400e è disponibile soltanto nella versione R-Dynamic, ma declinata in tre livelli S, SE e HSE. Il prestigioso Suv inglese è disponibile anche in altre motorizzazioni: 4 cilindri benzina da 250 CV, 4 cilindri diesel mild hybrid da 163 CV e da 204 CV, il 6 cilindri diesel mild hybrid da 300 CV, il 6 cilindri benzina mild hybrid da 400 CV e infine il V8 5.0 turbo benzina da 550 CV, che rende super esclusiva e super sportiva la versione SVR, capace di scattare da 0 a 100 in soli 4 secondi! In gamma anche la versione 400 Sport. Tutti i modelli F-Pace sono dotati di trazione integrale intelligente e cambio automatico a 8 velocità.

Fra le dotazioni standard del nuovo modello ci sono ora il Display TFT a due quadranti, una speciale finitura “Gloss Black” per gli esterni e cerchi in lega a partire da 19 pollici. Confermatissimo il sistema dʼinfotainment Pivi Pro, che offre una connettività completa con i dispositivi Apple e Android, e di serie sono anche il controllo vocale Alexa e il sistema di navigazione what3words. Già prenotabili sul sito jaguar.it, le nuove F-Pace 2024 sono proposte in una forbice di prezzi che va da 68.000 a 117.700 euro (per la SVR da 550 CV), mentre la P400e plug-in costa da 86.800 euro.