Jaguar F-Pace SVR, sportiva purosangue in abito Suv

E non cʼè dubbio che nella versione SVR la Jaguar F-Pace perde tutta la flemma del Suv elegante per assumere un tono aggressivo, da purosangue sportiva.

Lo si percepisce subito dal design. Il cofano che sprizza aria dalle due feritoie sembrano le narici di una belva, i quattro terminali di scarico e le pinze freno rosse danno un chiaro segnale a colui che si siede al volante. Certo nel traffico urbano non si presentano grosse difficoltà, se non la pietas umana nel veder “soffrire” una povera belva a motore soggetta al limite dei 50 km orari! Però la città ci serve a prendere un po’ di confidenza e occhio col Suv inglese. Nel misto già ci si diverte un poʼ, specialmente se si passa alla modalità più sportiva, che rende le risposte allʼacceleratore più immediate, il cambio sale di marcia prima e, se si aprono gli scarichi (spingendo un apposito pulsante sul tunnel centrale), cambia anche il sound cupo del V8, che scoppietta specialmente in rilascio.

La Jaguar è incollata alla strada e disegna traiettorie perfette, grazie anche allo sterzo rigido e calibrato alla perfezione e a ruote maestose da 22 pollici. La F-Pace SVR dimostra un’inerzia importante, nel misto di tornanti e curvoni riesce a mantenere tutta la potenza erogata prima sullʼacceleratore, senza perdere in stabilità. È unʼauto “travestita”, perché sotto le spoglie del grande Suv si nasconde una vera supercar e in autostrada è tutto palmare: lʼassetto è neutro, nel senso che non si scompagina a qualsiasi velocità, già a partire dai 2.000 giri corre che è un piacere e, con un filo di gas, è preferibile inserire il Cruise Control per non cadere in tentazioni.

Quando si deve effettuare un sorpasso, manco a dirlo, la riserva di potenza è talmente alta che lo si effettua in un lampo. Un piacere! Questa è unʼauto con 700 Nm di coppia, che accelera da 0 a 100 in 4 secondi circa, quindi cʼè poco da contenere se non andando a infilarsi in città o un centro storico. In sintesi un Suv confortevolissimo e maneggevole, ma anche divertente e guidarla è davvero un piacere. I consumi? Beh strano a dirsi vista la mole, ma quasi normali, sarà stato il nostro stile di guida pacato, ma la percorrenza indicata dal quadro strumenti è costantemente veritiera.

Le finiture di altissimo livello fanno poi da cornice a questa SVR, dotata di sedili sportivi avvolgenti con cuciture e logo. Bello il tetto panoramico in vetro e il display touch da 11,4 pollici, facilmente accessibile da entrambi i passeggeri anteriori e compatibile sia con Apple che Android: Tre le zone per il clima, alle due davanti si aggiunge la terza zona per chi siede dietro. Prezzi da 112.275 euro, quasi il doppio della F-Pace base da 58.500 euro.