Eleganza, sportività e design: ecco la Jaguar F-Pace dopo l'ultimo restyling

Con la F-Pace, Il nuovo Suv del brand JLR abbina a un design pluri-premiato, prestazioni tipicamente Jaguar e tecnologie intuitive per rendere ogni viaggio straordinario. Ora disponibile anche Plug-in Hybrid, nella versione "alla spina". I nuovi esterni di Jaguar F-PACE regalano alla vettura una veste dinamica ancora più elegante e aggressiva nello stesso tempo. Gli interni spaziosi e sempre più pregiati sono stati interamente rivisitati, con una particolare attenzione ai dettagli, al comfort e all'infotainment, portati ai massimi livelli. Abbiamo provato su strada la versione D200 R-Dynamic Mild Hybrid turbo-diesel due litri, da 204 cv. Coppia massima da 430 Nm, 210 km/h la velocità di punta e un consumo medio più che accettabile di circa 6,2 l/100 km, per un Suv di segmento D che pesa oltre 1.800 chili. 4,75 x 1.94 x 1,66 le misure di questa sportiva di razza che con i suoi quasi tre metri di passo sa essere anche maxi-confort, ma senza mai perdere nel suo Dna: la grinta, l'agilità e lo scatto del giaguaro.

Abbiamo provato su strada la versione D200 R-Dynamic Mild Hybrid turbo-diesel due litri, da 204 cv. Coppia massima da 430 Nm, 210 km/h la velocità di punta e un consumo medio più che accettabile di circa 6,2 l/100 km, per un Suv che pesa oltre 1.800 chili. Un restyling ambizioso per questa sportiva di razza che si guida bene, è bella da vedere e offre tutto lo spazio necessario per viaggiare.

La nostra prova su strada - Appena ci siamo messi al volante della F-Pace, per una prova su strada che sarebbe durata circa tremila chilometri, ci siamo chiesti subito una cosa: esiste un Suv che sappia coniugare eleganza, sportività, comfort, sicurezza e piacere di guida? La risposta ce l'avevamo sotto "i ciapet" e non è servito molto per convincersene. La F-Pace è bella, fatta bene (ancora di più dopo l'ultimo restyling 2021), veloce, sicura e si guida che è una meraviglia. A colpire al primo sguardo è la sua imponente griglia anteriore a trama diamantata e i ruotoni (tipici made in Jaguar) con cerchi fino a 22 pollici. Dentro lo spazio non manca e nemmeno il comfort. Spazio a sufficienza anche per i bagagli, nel generoso vano con oltre 700 litri di carico minimo, che possono diventare più di 1.800 con il divano posteriore abbassato. Uno spazio di carico che però scende sensibilmente se scegliamo una versione Plug-in, per via del potente corpo batterie sotto il pianale.

Stile Jaguar, prima di tutto - Siamo in una Jaguar e per antonomasia l'abitacolo è una specie di salottino viaggiante: massimo comfort e cura maniacale dei dettagli, dai materiali di pregio alle cuciture ricercate degli interni in pelle griffata. Se vogliamo anche il pacchetto hot climate, con la ripartizione del condizionatore in 4 zone separate, dobbiamo aggiungere altri 1.600 euro di optional ma in un'auto come questa tutto è proporzionato... Rivisto e "restylizzato" anche l'infotainment, con una strumentazione interamente digitale, che è una vera e propria consolle da cui si gestiscono praticamente tutte le configurazioni, modalità di guida e trazione comprese. Come avere il pieno controllo della vettura sotto i polpastrelli, nell'ampio schermo touch Pivi Pro1 da 11,4 pollici, sempre connesso alla rete grazie a una sim di servizio, in grado di fare da hot spot per tutti i device a bordo e capace di monitorare, inoltre, pure traffico e meteo. Il touch screen in effetti è un'interfaccia intuitiva simile a quella di uno smartphone, offrendo una nuova visualizzazione della navigazione e della ricerca online.

Sportivi sì, ma in sicurezza - Viaggiare in Jaguar è un'esperienza appagante anche per guardarci intorno e se aggiungiamo altri 1.600 euro possiamo farlo anche in modo "panoramico", con tanta luce, grazie al tetto apribile, come quello che in questa prova stampa abbiamo ampiamente fotografato. Ma concentriamoci sull'esperienza di guida, il vero valore aggiunto della F-Pace, con la sua trazione integrale di serie da Suv e il baricentro basso e l'aggressività da sportiva di razza, una cifra stilistica implicita nel marchio Jaguar. Tutto sotto controllo grazie all'elettronica e ai sistemi di assistenza in grado di gestire in ogni frangente, in e fuori strada, una "cavalleria" così generosa. Lo stesso vale per la gestione dell'auto in città, grazie alle numerose telecamere e ai sensori che ci consentono di "pilotare" al millimetro la stazza della F-Pace in una tipica manovra di parcheggio come in off-road su fondi particolarmente rischiosi o complicati.

Tutto sotto controllo - In pratica, con le prestazioni tipicamente Jaguar, col restyling la F-Pace offre una manovrabilità migliore e più sportiva e un'efficienza ottimizzata del carburante. Grazie a una vasta gamma di motorizzazioni, tra cui il modello Plug-in Hybrid, anche il consumo di carburante è stato ottimizzato e le emissioni di CO2 ridotte. Nel nostro lungo test-drive, difficilmente siamo scesi sotto i 15 km/litro a velocità di codice. Il fulcro della gestione della F-Pace è tutto nella consolle centrale, dominato dalla cloche del cambio automatico a 8 rapporti, che sembra il joystick di una playstation. Puoi scegliere se sfruttare al massimo le prestazioni dinamiche oppure ottimizzare il consumo di carburante. Jaguar Drive Control consente cambi di marcia ancora più rapidi con la Modalità Dynamic (per la guida più sportiva), mentre in ECO anticipa i cambi di marcia verso rapporti più alti. Infine, nella modalità Pioggia/Ghiaccio/Neve l'auto è più stabile in condizioni di scarsa aderenza grazie alla trazione ottimizzata.

Trazione integrale made in JLR - La trazione integrale di Jaguar è un sistema a "trazione integrale predittivo". In altre parole, mentre molti sistemi si attivano solo dopo che l'auto ha perso aderenza, quello della F-Pace passa preventivamente la coppia alle ruote anteriori per mantenere controllo e compostezza prima che ciò accada. Stando al nostro test-drive, una scelta vincente, perché se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, quando abbiamo messo alla striglia la vettura in condizioni stradali al limite, sotto la pioggia battente, il settaggio Pioggia/Ghiaccio/Neve si è rivelato "assolutamente necessario" e fondamentale, pena il rischio di pattinamento dei ruotoni a "spalla ridotta" (anche in manovre a bassa velocità) che equipaggiavano la versione in prova.

Versioni e prezzi - Come al solito, le ultime righe le dedichiamo ai prezzi. Si va dai 66.660 euro della nuova F-Pace 2.0 P250 R-DYNAMIC 4WD agli oltre 108mila euro per la potentissima 5.0 P550 SVR AUTO 4WD a benzina, con 550 cv e una velocità di punta di 286 km/h. Per le ibride a gasolio si parte dai 50mila euro della D165 da 163 cv per arrivare agli 85mila euro della D300 Dynamic Hse, un 3 litri da 221 cv. Per le versioni plug-in, si spendono 73mila euro circa per la P400e da 404 cv (tra motore termico e unità elettrica) fino ai 90mila euro circa per la stessa versione nell'allestimento R-Dynamic Hse che rappresenta il top di gamma per chi preferisce "attaccare la spina". Come sempre. questione di gusti, e di portafoglio.