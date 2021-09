Jaguar esalta XE e XF con le versioni R-Dynamic Black

La sportività del “nero”, lʼaggressività che conferisce, rende più fascinose le berline Jaguar . Arrivano infatti le versioni R-Dynamic Black per la XE e per la XF , sontuosa ammiraglia del giaguaro. Questʼultima disponibile anche in carrozzeria wagon Sportbrake. Sono dunque tre i nuovi modelli R-Dynamic Black.

A esaltare lʼappeal delle vetture è il “Black Pack”, che comprende contenuti maggiori e finiture Gloss Black per le calotte dei retrovisori esterni, dei sottoporta laterali, della cornice della griglia e dei finestrini, delle prese dʼaria nei parafanghi, e sulla Sportbrake anche per le barre del tetto. Fanno parte di questo pacchetto anche i cerchi in lega da 19 pollici e i vetri oscurati. Per quanto riguarda gli interni, sulla lussuosa XF R-Dynamic Black spicca il pacchetto “Premium Cabin Lighting”, che offre la scelta tra 30 diverse colorazioni dellʼabitacolo.

Il salto di qualità maggiore però, sia sulla Jaguar XE che XF berlina e Sportbrake, lo si riscontra nel sistema di ionizzazione dell’aria nell’abitacolo, ché grazie allʼelevata filtrazione (PM 2.5) è in grado di catturare le particelle ultrafini e gli allergeni. Upgrade inevitabile anche per la connettività: il gruppo Jaguar Land Rover sta via via implementando su tutti i suoi modelli la tecnologia SOTA (Software-Over-The-Air), con aggiornamenti automatici online tanto per i dispositivi Apple che Android.

La gamma motori prevista per la XE e la XF in Italia comprende, a benzina, il 4 cilindri 2.0 turbo da 250 CV con cambio automatico e trazione posteriore oppure integrale. Stesso 4 cilindri 2.0 turbo benzina ma con 300 CV al top di gamma e trazione soltanto 4x4. Più ricca lʼofferta a gasolio, dove il 4 cilindri 2.0 è proposto anche in versione elettrificata. Anche in questo caso esiste lʼopzione fra la trazione posteriore o integrale, ma la vera scelta per lʼautomobilista è quella fra la motorizzazione diesel classica da 199 CV e la mild hybrid diesel da 204 CV con batteria 48 V agli ioni di litio e ben 430 Nm di coppia massima.

Le nuove Jaguar XE e XF R-Dynamic Black sono ordinabili già ora, al prezzo di partenza di 46.760 euro per la prima e di 65.550 euro per la XF berlina. La carrozzeria XF Sportbrake R-Dynamic Black costa da 68.710 euro.