Jaguar XE, in arrivo lʼibrido leggero ma sul 2.0 diesel

Novità importante in casa Jaguar . La XE , berlina dʼaccesso alla gamma, si presenta questʼanno con una inedita motorizzazione mild hybrid (MHEV), il cui motore termico è un turbodiesel di ultima generazione e non il classico benzina. Upgrade significativo anche allʼinterno dellʼauto, con nuovi contenuti dʼinfotainment e connettività.

Per Jaguar la versione diesel ibrida è unʼassoluta novità, che aggiunge un pizzico di sale a una gamma che vanta potenti motori a benzina (da 250 e 300 CV) e, fino a ora, su un “vecchio” 180 cavalli a gasolio. La XE è adesso disponibile con il 4 cilindri 2.0 diesel della famiglia Ingenium, supportato da un modulo elettrico a 48 Volt che accresce lʼefficienza del powertrain. Il risultato è maggiore potenza ‒ 204 CV (24 CV più di prima) ‒ e unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7,3 secondi, per 235 orari di velocità massima.

Il valore aggiunto sta però nellʼefficienza: i consumi medi nel ciclo misto di 4,8 litri per 100 km rappresentano un livello straordinario per la categoria. Senza dimenticare le emissioni di CO2, che scendono fino a 112 g/km (ciclo Nedc) o 128 g/km (ciclo Wltp) e rientrano quindi nella soglia per gli ecoincentivi statali 2021. Disponibile sia a trazione posteriore che integrale, tutta la gamma Jaguar XE è dotata di cambio automatico a 8 rapporti. Una berlina esuberante e lo si coglie fin dal design esterno, ora più deciso grazie alle forme muscolose, le prese d’aria più ampie e i fari interamente a LED.

Lʼaggiornamento digitale della Jaguar XE comprende un innovativo sistema d’infotainment Pivi Pro Jaguar, con doppia carta sim a bordo e l’Activity Key di seconda generazione. La vettura è sempre connessa e ciò offre il dovuto grado di comfort ai passeggeri, che contano inoltre sul sistema di ionizzazione dellʼabitacolo di ultima generazione, che filtra persino le polveri ultrafini (PM 2.5). Di nuovo disegno il volante e i sedili. Prezzi: Jaguar XE mild hybrid costa da 46.468 euro, la versione a trazione integrale da 48.768 euro.