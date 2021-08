Jaguar nuova F-Pace e inedita versione R-Dynamic Black

Allestimento R-Dynamic Black per il Suv Jaguar Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova versione R-Dynamic Black porta sul design deciso di Jaguar F-Pace gli esclusivi inserti “Gloss Black” per i cerchi da 20 pollici e le calotte dei retrovisori esterni. Di serie questo allestimento ha il tetto panoramico fisso con le barre portapacchi e i vetri oscurati. Tutte le versioni del Suv accolgono invece il “Cabin Air Ionisation” con la nuova funzione Air Purge, che rinfresca l’aria dell’abitacolo prima dell’inizio del viaggio, filtrando le polveri sottili fino al livello PM 2.5. Nel sistema di purificazione dellʼabitacolo cʼè anche una seconda e nuova funzione: il sensore di CO2 che monitora e regola il livello di anidride carbonica all’interno dell’auto.

Come tutti i nuovi modelli Jaguar Land Rover, anche qui troviamo lo standard SOTA (Software-Over-The-Air), vale a dire gli aggiornamenti automatici in modalità wireless per i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Ne consegue una maggiore connettività, migliorando anche le funzioni dellʼinfotainment Pivi Pro, dotato di tecnologia dual-SIM e in grado di connettere due telefoni contemporaneamente attraverso il Bluetooth. Altro aggiornamento di rilievo è l’Adaptive Cruise Control che si avvale adesso dellʼassistente di sterzata (Steering Assist).

Nuovo Jaguar F-Pace si presenta con una gamma di propulsori ampiamente elettrificata. A benzina cʼ il 4 cilindri turbo da 250 CV e lo stesso motore assiste la variante PHEV da 404 CV, cioè ibrida ricaricabile con un’autonomia di 53 km in modalità completamente elettrica. A gasolio cʼè il 2.0 turbo a 4 cilindri, declinato in due livelli di potenza: 163 e 204 CV, più il 6 cilindri 3.0 da 300 CV, tutti mild hybrid (non alla spina). Al top di gamma la F-Pace SVR con motore V8 5.0 turbo da 550 CV e 700 Nm di coppia massima, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 286 km orari.

La nuova gamma di Jaguar F-Pace è ordinabile già adesso, partendo dai 56.060 euro della 163 CV diesel. La versione R-Dynamic Black ha un prezzo di partenza di 65.940 euro, mentre la mostruosa F-Pace SVR è disponibile al prezzo di 108.850 euro.