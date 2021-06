Jaguar I-Pace, la trazione elettrica cambia il nostro mood

Se cercate lʼequilibrio giusto fra trazione integrale e alimentazione elettrica , fra lusso e prestazioni, se dunque cercate la perfezione in fatto di “nuova” mobilità, allora date uno sguardo in casa Jaguar . Perché vi troverete I-Pace, un Suv elettrico dal design ricercato , interni spaziosi e raffinati e una fruibilità quotidiana che ci ha letteralmente spiazzato. Tgcom24 lʼha provato a Roma, trovandolo… elettrizzante!

Nuovo Jaguar I-Pace dispone di una batteria da 90 kWh che alimenta un motore elettrico da oltre 400 CV e 696 Nm di coppia istantanea, in grado di farlo accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. Ma partiamo dallʼinizio, vale a dire dalle operazioni di ricarica necessarie per organizzare un viaggio abbastanza lungo. Con la nostra Jaguar I-Pace ci siamo fermati in Corso Francia, dove sono state installate le nuove colonnine ultrarapide. Dal nostro smartphone apriamo lʼapp EnelX Juice App, che riconosce le colonnine e dopo qualche secondo ci dà lʼokay; si attacca il bocchettone e la ricarica “va a palla”: in 12 minuti siamo passati dal 12 al 38% di carica batteria.

Insomma, la mattina promette bene. Abbiamo calcolato che in 40 minuti circa avremo tra il 90 e 100% e tutta l’autonomia che ci serve per la giornata, 470 km il massimo garantito. Serve però disporre del Wallbox da 11 kW a corrente alternata o di una fornitura trifase, e qui siamo già in un discorso più tecnico, è però chiaro che la trazione elettrica ci indurrà a studiare e comprendere nuove cose quando si parla di motori. Dʼaltronde quanti guidatori e guidatrici conoscono la meccanica (e oggi anche lʼelettronica) delle vetture su cui mettono le mani al volante?

Su strada il Suv elettrico Jaguar ha una marcia suadente. Lʼauto è perfettamente assettata (si vede il “prestito” Land Rover in fatto di sospensioni), pulita, silenziosa in modo assordante. Cʼè un fatto che si coglie sempre più: le auto elettriche ci stanno cambiando, nel senso che lʼassenza del rombo non ci invoglia a colpi di acceleratore, anche a vuoto, e voglia di strafare, ma al contrario ci mette rilassati a godersi la marcia, in sicurezza e una scioltezza di guida che lʼelettronica ormai omologa al di là di ogni tipologia di veicolo e ogni segmento. Se non sapessimo che siamo al volante di un Suv, beh ci parrebbe di essere dentro una classica Jaguar berlina.

Di sostanza allʼinterno ce nʼè tanta. Innanzitutto il “cabin air ionization”, per eliminare fino al 97% di polveri sottili e allergeni dallʼabitacolo, e quando la vettura è in carica si attiva in automatico la pre-climatizzazione per purificare lʼaria prima di rimettersi in viaggio. Come tutte le nuove Jaguar, anche la I-Pace ha la tecnologia SOTA, che significa lʼaggiornamento online di tutti i software di bordo, mentre l’infotainment del sistema Pivi Pro utilizza ora un sistema di navigazione con autoapprendimento. Grazie al doppio modem con SIM integrata 4G, sistema di ricarica wireless, Spotify integrato e Bluetooth, possiamo connettere due telefoni simultaneamente.

Anche sul look cʼè stato qualche lieve intervento, soprattutto per lʼinedita ed elegante versione Black che caratterizza gli esterni e i rivestimenti interni della I-Pace, con sedili in pelle Ebony. I cerchi sono enormi da 20 pollici e il tetto panoramico sposa i vetri oscurati. La tecnologia Driver Assistance si avvale di una nuova stereocamera 3D e del retrovisore digitale ClearSight. I prezzi della Jaguar I-Pace partono da 82.460 euro, la versione Black da 89.170 euro.