Jaguar e-ducation, educare alla guida elettrica e smontare le fake news

Dal Web

Moderati da Fabio Orecchini, professore dellʼUniversità “Guglielmo Marconi” di Roma, il Ceo Jaguar Land Rover Italia Marco Santucci, il presidente dellʼACI Milano Geronimo La Russa, esperti e il primo cliente italiano di Jaguar I-Pace (ha posseduto entrambe le generazioni del Suv elettrico) hanno discusso dei vantaggi dellʼelettrificazione in atto. Benefici per lʼambiente e lʼeconomia che superano di gran lunga i difetti, al netto dei costi che oggi ci appaiono più alti ma che in realtà sono abbastanza allineati a quelli delle auto a combustione. Da qui lʼidea di JLR Italia di diffondere nelle sue concessionarie un opuscolo: “Come combattere i No Watt dellʼAuto”, per contrastare in 20 domande e risposte i pregiudizi sullʼauto elettrica.

Educazione significa in primis responsabilità dei costruttori e dei politici verso il futuro, lʼambiente, le nuove generazioni, più sensibili al tema di quanto siano i “vecchi” guidatori di auto termiche. Sono questi che hanno più difficoltà ad adattarsi alla “nuova” guida, perché non cʼè dubbio che lʼauto elettrica cambia lo stile di guida: silenziosità, distensione dellʼanimo, piacere di guida diverso, fatto di scatti brucianti e moderate velocità di punta, sono abitudini nuove e tutte da coltivare. Le auto elettriche sono anche divertenti da guidare, alleviano lo stress e inculcano un maggior rispetto della strada, tutto a corredo del primo vantaggio dellʼauto elettrica: il risparmio. Senza manco considerare i recenti exploit dei carburanti fossili, per le flotte come per i privati la bolletta energetica si riduce di netto.

Dal Web

Dalle esperienze dei guidatori “elettrici” si evince poi tutta la spinta innovatrice della nuova mobilità. Chi sʼinizia allʼauto elettrica, poi non torna più indietro! “Oltre un secolo di storia e non viverlo senza pensare allʼinnovazione sarebbe inutile, sterile ‒ afferma il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa ‒. Siamo aperti a 360 gradi a ogni forma di nuova mobilità. Milano ha la leadership in Italia per le auto plug-in, elettriche Bev e ibride Phev, e stiamo investendo grandi sforzi per poter installare le colonnine nelle stazioni di servizio”.

Tutto bello allora? Certo che no, i dubbi sono leciti e anche i più fieri sostenitori dellʼauto elettrica non nascondono i problemi. Come lʼimpatto del freddo sullʼefficienza dei motori elettrici: le temperature rigide penalizzano sia la ricarica delle batterie che le prestazioni dei veicoli, tanto che in estate una batteria totalmente carica riesce a fare anche 100 chilometri in più che in inverno. E ancora, le alte velocità di unʼauto elettrica incidono sullo stato di carica delle batterie: andare a 150/160 orari significa consumare molta carica e ridurre lʼautonomia di marcia. Una fake news è invece quella del rischio incendio: la possibilità che le auto a batteria prendano fuoco è del 64% inferiore a quella delle auto che allʼinterno stipano combustibili altamente infiammabili.