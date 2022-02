Alexa risponde al richiamo di Jaguar I-Pace

Tutto parte dal sistema Pivi Pro di ultima generazione Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

I-Pace è però soltanto il primo dei veicoli che il gruppo Jaguar Land Rover ha deciso di fornire con lʼassistente vocale di Amazon, inclusi i nuovi Range Rover allʼapice della gamma. Alexa sarà disponibile infatti su tutte le Jaguar equipaggiate con il Pivi Pro, il sistema multimediale del brand, e risponde anche all’app Jaguar Remote Skill per gestire da remoto le funzioni dellʼauto. Il Pivi Pro sarà presto disponibile in Italia, ma al momento lo è solo per i clienti di Regno Unito e Stati Uniti. Gli attuali proprietari di modelli Jaguar equipaggiati con il Pivi Pro riceveranno una notifica sul display delʼauto per installare Alexa over-the-air, senza recarsi in officina per lʼaggiornamento.

Il sistema Pivi Pro è inoltre in grado di connettere due telefoni simultaneamente, sia con standard Apple che Android. A richiesta cʼè il vano di ricarica wireless dotato di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione della rete e il Wi-Fi. In perfetta simbiosi casa-automobile, Jaguar I-Pace è in grado di rivolgere ad Alexa anche richieste domestiche, come il riscaldamento e l’illuminazione. Ad esempio le si potrà chiedere: “Alexa, imposta la temperatura del soggiorno a 20 gradi”, e così rientrare a casa in un ambiente più accogliente.

Jaguar approfitta di questʼequipaggiamento per lanciare anche nuovi pacchetti sul suo Suv elettrico. Il Premium Black Pack combina il Black Pack con i cerchi Gloss Black da 22 pollici, lo spoiler posteriore e le sospensioni pneumatiche. Per la carrozzeria è anche disponibile la tinta metallizzata Ostuni White. I prezzi di Jaguar I-Pace partono da 83.690 euro.