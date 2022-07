Ioniq 6, la berlina emozionale e tutta elettrica di Hyundai

Dopo la Ioniq 5 rinnovata e con un corposo upgrade di tecnologie, arriverà infatti la Ioniq 6, berlina 100% elettrica dalle linee scolpite e aerodinamiche . I designer coreani hanno in pratica tracciato un’unica curva per Ioniq 6, realizzando il più basso coefficiente di resistenza aerodinamica in casa Hyundai, 0,21.

Il profilo estetico e aerodinamico della inedita berlina elettrica è definito “

Emotional Efficiency

retrovisori esterni digitali

Ioniq 6 integra poi più di 700 Pixel parametrici

” dai vertici Hyundai. E si capisce dagli sbalzi ridotti, i sottili(con telecamera al posto dello specchietto), già visti sulla nuova Ioniq 5 . Il leggero spoiler posteriore richiama la coda di una barca e funzione aerodinamica hanno anche le prese d’aria laterali integrate nel paraurti posteriore., collocati in diversi punti come i fari anteriori, le luci posteriori, i sensori anteriori inferiori, le guarnizioni delle bocchette d’aria, per rafforzare l’identità della gamma Ioniq in tutto il veicolo.

Non meno sorprendenti sono gli interni di Ioniq 6, il cui

abitacolo a effetto “cocoon”

innovativi e sostenibili

display full-touch da 12,3 pollici per lʼinfotainment e un cluster digitale da 12,3 pollici

avvolge i passeggeri a bordo. Lʼilluminazione interna è personalizzabile, ci sono 64 colori fra cui scegliere e che possono variare in base alla velocità dellʼauto. Lo spazio interno è stato sviluppato in simbiosi con le linee esterne, così da massimizzare il comfort per tutti i passeggeri, mentre materialiqualificano la modernità del progetto Ioniq. Lʼergonomia impeccabile sposa una plancia modulare con touchscreen che integra un

batteria da 77,4 kWh

‒ Ioniq 6 seguirà a breve il restyling del primo modello interamente elettrico del costruttore coreano:. La media di segmento C a 5 porte introduce col model year 2023 una nuova e più potentee inoltre accoglie la nuova funzione di condizionamento della batteria agli ioni di litio. Questa funzione è in grado di adattare automaticamente la temperatura della batteria durante il viaggio, per garantire condizioni di ricarica ottimali quando si raggiunge il punto di ricarica, senza sprechi energetici.