Dal mare di Ulisse alla Ioniq 5, la visione ecologista di Hyundai

Già nel 2021 le due realtà avevano collaborato a favore di Itaca e del suo splendido mare, così questʼanno ‒ in occasione della

Giornata Mondiale degli Oceani

Progress for Humanity

45 volontari, 15 subacquei e 10 organizzazioni

‒ lʼimpegno si è ripetuto per completare il lavoro. In sintonia con la vision Hyundai “”, che mira non soltanto a preservare gli ecosistemi marini, ma anche a stabilire legami più forti con le comunità locali. Quest’anno le operazioni di pulizia hanno coinvolto da marzo a giugno ben 14 località dell’isola (grande 118 kmq), e hanno visto la partecipazione di, che hanno recuperato 18,5 tonnellate di reti fantasma e 5 tonnellate di altri rifiuti marini.

Il lavoro congiunto di

Hyundai e Healthy Seas

favorisce la presa di coscienza di tutta la collettività. I pescatori locali sono oggi i primi interessati a preservare l’ecosistema marino, i bambini ‒ questʼanno ne sono stati coinvolti 180 ‒ partecipano con grande interesse ai programmi di educazione e tutela, assicurando lʼimpegno anche per il futuro. Sperando che le plastiche smettano di ammorbare i nostri mari, bellissimi e delicati, ricchi di vita e scrigni preziosi da conservare.

Inoltre, a sostegno dell’economia circolare, Hyundai si è impegnata a recuperare i rifiuti dei mari trasformandoli in una nuova risorsa. Plastiche ma non solo, le reti da pesca recuperate, ad esempio, vengono rigenerate da

Aquafil

Econyl

, partner fondatore di Healthy Seas, dando vita a un filato simil nylon chiamato “”. La nuova Ioniq 5, ad esempio, ha i tappetini in Econyl.