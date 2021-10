Sfida elettrica, Hyundai lancia in Italia la Ioniq 5

Arriva nelle concessionarie Ioniq 5 Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Evoluzione della Ioniq, la berlina ibrida di successo che Hyundai lanciò 5 anni fa, lʼinedita Ioniq 5 è una versatile due volumi 5 porte a trazione interamente elettrica. Per il lancio sul nostro mercato, la Casa coreana ha scelto Matilde Gioli quale testimonial della campagna promozionale “Power Your World”. Due le versioni proposte sul mercato italiano: quella con pacco batteria da 58 kWh oppure da 72,6 kWh, questʼultima in grado di assicurare unʼautonomia di 481 km con una singola ricarica. I clienti possono inoltre scegliere tra versioni a trazione posteriore o integrale, in questʼultimo caso con due motori elettrici montati ciascuno su un asse.

Unʼauto rispettosa dellʼambiente, però, oggi non deve più avere semplicemente la trazione elettrica, ma deve far parte di un progetto si sostenibilità a 360 gradi. Ecco allora che Ioniq 5 utilizza materiali eco-compatibili, come i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali, mentre i pannelli di rivestimento delle portiere sono realizzati in “paperette”, un materiale riciclabile simile alla carta. I tappetini sono in Econyl, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare.

Quanto alle batterie per la ricarica del powertrain elettrico, Ioniq 5 sfrutta la tecnologia multi-ricarica a 400V e 800V, che necessita di appena 18 minuti per passare dal 10 allʼ80% di carica, garantendo energia sufficiente a qualsiasi spostamento nel minor tempo di ricarica. I prezzi di Ioniq 5 partono da 42.250 euro per la 58 kWh a trazione posteriore e la garanzia Hyundai copre il veicolo per 5 anni e km illimitati, sulla batteria 8 anni/160.000 chilometri.

Hyundai Nexo a idrogeno

Cʼè un altro modo per fruire della trazione elettrica su un autoveicolo ed è lʼidrogeno. Trasformato in energia elettrica motrice grazie a celle combustibili (fuel cells), richiede tempi di rifornimento bassissimi, analoghi a quelli dei carburanti fossili. Con questa tecnologia Hyundai ha prima lanciato il Suv ix35 Fuel Cell nel 2013 e poi nel 2018 Nexo, questʼultimo oggi ha raggiunto la soglia delle 1.000 unità vendite nel terzo trimestre 2021. Prodotto a Ulsan, Corea del Sud, in oltre 6.000 unità annue, Nexo assicura unʼautonomia di marcia di quasi 670 km (ciclo misto WLTP). A idrogeno Hyundai produce anche una gamma di camion (venduti in Svizzera) e di recente ha consegnato a due operatori di Monaco di Baviera lʼautobus “Elec City Fuel Cell”.