Incentivi moto e scooter: al via il 10 gennaio

Incentivi solo per i privati

Prima di entrare nel merito della questione è necessaria una premessa: ai nuovi incentivi potranno accedere solamente i privati (che poi dovranno restare proprietari del nuovo acquisto per almeno un anno) e questo vale per tutte le categorie di alimentazione, sia per il termico, per l’ibrido che per l’elettrico. A questa prima erogazione (con la speranza che nel corso dell’anno potranno essercene altre) non potranno attingere le società di sharing, le Case e i concessionari.

Gli incentivi nel dettaglio

I veicoli che rientrano nell’accesso ai bonus sono i ciclomotori e i motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7). È inoltre previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto (al netto dell’IVA del 22%) fino ad un massimo di 3.000 euro senza rottamazione e del 40% fino a 4.000 mila euro in caso di rottamazione di un veicolo di classe compresa tra Euro 0 a Euro 3. Per i ciclomotori e i motocicli termici nuovi è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di 2.500 euro, solo nel caso in cui venga rottamata una moto o uno scooter di classe inquinante compresa tra Euro 0 a Euro 3.