KTM svela la nuova 790 Duke e rinnova la gamma 2023

Ma torniamo alla gamma Street 2023 e alla nuova 790 Duke, una naked molto amata che dal lancio nel 2017 è stata venduta in 29.000 unità. Nota come “The Scalpel” (il bisturi) per la precisione in curva, monta il motore bicilindrico parallelo LC8c da 95 CV dotato di acceleratore elettronico Ride-By-Wire con tre Riding Mode: Rain, Street, Sport. Di serie la naked offre il controllo di trazione sensibile allʼangolo di piega, il Cornering ABS con modalità “Supermoto”, il display TFT da 5 pollici a colori e le luci di bordo a LED. Tra gli optional ecco il cambio Quickshifter+, la regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR), il Riding mode Track, il Cruise Control, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici e il KTM MY RIDE per visualizzare le telefonate in ingresso o ascoltare la musica senza distrazioni.

Per il 2023 KTM propone aggiornamenti estetici anche alle moto RC 125 e 390, 125 e 390 Duke e alla 890 Duke GP. Entrambi i modelli della gamma KTM RC sono dotati di serie dello scarico nero e del cupolino di colore scuro, oltre a essere impreziositi dal color arancio. KTM 125 Duke viene invece proposta con un motivo “blu su bianco”, sottolineato dall’arancione del codino e dei cerchi, mentre la 390 Duke è ora disponibile in due nuove tonalità: arancione acceso a contrasto con un mix blu/grigio e una combinazione di nero e grigio opaco.

Uno sguardo infine alla splendida KTM 890 Duke GP, punta di diamante di una gamma che la Casa di Mattighofen definisce “Ready to Race”. Arriverà nelle concessionarie italiane a gennaio 2023 (come le altre) e combina bianco e nero mettendo in risalto l’arancione brillante del telaietto posteriore e dei cerchi.