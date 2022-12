Scooter, la Forza di Honda nei nuovi muscoli 350 e 125

Il nuovo maxi-scooter Honda Forza 350 (che vediamo nelle immagini) prende spunto esteticamente dal più grande Forza 750 per quanto riguarda il frontale, il nuovo quadro strumenti che miscela analogico e digitale e per il gruppo ottico posteriore. Sportivo ed elegante, con un’attitudine da granturismo, il nuovo Forza 350 è dotato di un equipaggiamento ricco e completo, con le luci Full Led e il controllo di trazione, il parabrezza regolabile elettricamente e la presa USB-C nel vano portaoggetti, un capiente spazio sottosella per due caschi integrali e la Smart‑Key che agisce anche sullʼopzionale bauletto Smart da 45 litri.

La connettività Bluetooth è di serie e il Voice Control Honda integra sia gli smartphone Android che iOS, a partire proprio dallʼultimo nato iPhone 14. Il motore resta il monocilindrico di 330 cc e quasi 30 CV di potenza, con una coppia massima di 31,5 Nm e una velocità di punta di 137 km/h. Costruito nello stabilimento Honda di Atessa (Chieti), dovʼè assemblata anche la famiglia SH, lo scooter Forza 350 è proposto nelle due versioni base e Deluxe a prezzi rispettivi di 6.295 e 6.995 euro.

Honda Forza 125 Modello 2023

Cilindrata più piccola e 15 CV di potenza, possibilità di guidarlo anche con la “vecchia” patente B automobilistica, il modello ottavo di litro della gamma Forza non manca di stile e qualità tecnica. Come il fratello maggiore 350, ha di serie le luci full‑LED, il controllo di trazione, il parabrezza regolabile elettricamente, la comoda presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore, lo spazio per ospitare due caschi integrali sotto la sella. Manca solo lʼassistente vocale Honda per i dispositivi iOS (che hanno invece i modelli 350 e 750) ma è presente per gli Android. Honda Forza 125 è disponibile anche nella esclusiva versione “Special Edition” color “Matt Cynos Gray Metallic” con logo rosso sul frontale, sella con cuciture rosse e cerchi di colore rosso. Prezzi da 5.240 euro.