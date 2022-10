… E la Hornet torna in strada con il modello CB750

Una moto tutta nuova ma con un nome “vecchio”, nel senso di glorioso. Perché la

Hornet

motore, il bicilindrico parallelo Unicam di 755 cc capace di 92 CV di potenza e 75 Nm di coppia

è stata una delle moto più amate di questo scorcio di secolo, prodotta peraltro in Italia, dovʼè stata per anni la best-seller assoluta fra le due ruote. Un legame fortissimo con il Belpaese che ha indotto Honda a partire proprio da Roma per ridare nuova linfa al modello e svilupparne il look da streetfighter che vediamo. E oltre al design e tutto nuovo anche il. Una moto di fascia media ma con elettronica avanzata, dotata di 4 Riding Mode per regolare Potenza, Freno Motore e Controllo di Trazione a tre livelli.

La nuova

Honda CB750 Hornet

miglior rapporto potenza/peso della categoria

vanta una ciclistica straordinariamente efficace e ha il(2,81 kg/kW). Tutta la moto pesa 190 chili. Il cambio a 6 rapporti è dotato di frizione assistita e antisaltellamento, per garantire la massima agilità e una facilità di guida per centauri di ogni esperienza. A comporre la ciclistica sono la forcella a steli rovesciati Showa SFF‑BPTM da 41 mm e dietro lʼammortizzatore Showa con leveraggio Pro-Link. Le doppie pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini assicurano una frenata efficace e modulabile.

Leggi Anche Honda riapre il fronte delle naked con la Nuova Hornet

Il tratto distintivo della moto sta nel serbatoio ispirato alla forma dell’ala del calabrone (Hornet in inglese). Tra le dotazioni ci sono i

fari Full Led, il display TFT a colori da 5 pollici

Prezzi davvero intriganti a partire da 7.990 euro

e la connettività del sistema Honda Smartphone Voice Control per dispositivi Android e iOS. Per arricchire la moto ci sono poi tre “pacchetti”: Sport, Style e Touring, e la scelta fra 4 accostamenti cromatici.