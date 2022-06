Honda riapre il fronte delle naked con la Nuova Hornet

Per molti centauri sarà un vero ritorno di fiamma, perché la

Hornet è stata la prima, vera naked di massa

divisione R&D Honda di Roma

scooter best-seller SH

, col motore bene in vista sul telaio in acciaio prima, in alluminio poi. Lanciata nel 1998 con cilindrata 600, si e poi espansa nelle cilindrate 250 e 900, diventando fino al 2007 la moto più venduta dʼEuropa. E in giro ancora se ne vedono tante. Deve molto allʼItalia, e non solo perché a disegnare i bozzetti del modello in arrivo è la, ma perché la “vecchia” Hornet veniva assemblata nello stabilimento abruzzese di Atessa, dove Honda produce tanti suoi modelli, inclusi gli

La sede romana di Honda sta diventando sempre più importante nelle strategie del colosso giapponese, avendo già dato alla luce modelli come la nuova CRF1100L Africa Twin , la CB650R e il crossover X‑ADV. Dai primi disegni della nuova Hornet si evincono quei valori di agilità, dinamismo e leggerezza tipici del modello precursore, che si faceva notare per le linee affilate e il grande codone appuntito.

Su strada la vedremo tra fine anno e lʼinizio del 2023