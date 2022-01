Honda scommette sullʼItalia e avvia la produzione di ADV350

Il mercato delle due ruote corre in Italia, +21% le vendite rispetto al 2020 (e +15% sul 2019) ed è tempo di bilanci fra i costruttori, con Honda che conferma nel 2021 la sua leadership nella vendita di moto e scooter. In Italia può contare inoltre sullo stabilimento abruzzese di Atessa , dove esce la gamma SH best-seller dʼEuropa e dove ora sarà assemblato anche il nuovo scooter di media cilindrata ADV350 .

Originale nel design che mescola le caratteristiche di uno scooter premium con lʼimpostazione di guida motociclistica, ADV350 nasce da una costola dellʼX-ADV, che resta in gamma nel 2022 con nuove colorazioni. Se questʼultimo, però, monta un bicilindrico da 58 CV, ADV 350 dispone invece del motore monoalbero a 4 valvole, la cui cilindrata di 330 cc consente lʼerogazione di potenza fino a 29,2 CV, per una generosa coppia massima di 31,5 Nm. Il controllo di trazione HSTC è di serie e gestisce l’aderenza dello pneumatico posteriore. Ricordiamo che lo scooter monta gomme tubeless semi-tassellate da 15 pollici allʼanteriore e da 14 al posteriore.

La praticità è la prima dote di Honda ADV350: il vano sottosella può ospitare due caschi integrali e il vano portaoggetti offre una presa di ricarica USB-C e la Smart-Key. Il parabrezza è regolabile in altezza su 4 posizioni e il cruscotto con display LCD integra la connettività del sistema Honda Smartphone a controllo vocale. Sul mercato italiano l’ADV350 è in vendita esclusivamente con lo Smart-Top Box da 50 litri in dotazione. Argento, Grigio carbonio e Rosso i tre colori in cui Honda ADV350 è disponibile sul nostro mercato.

Nello speciale motori anche la Honda ADV350 2022