Honda presenta il nuovo SH350i 2022, leader-in-class

Più di un milione! Tanti sono gli scooter della famiglia SH che Honda ha venduto in Europa da 37 anni a questa parte. Il best-seller assoluto ma anche il “ruote alte” migliore del mercato, ora rinnovato per il 2022 nel top di gamma SH350i , ancora più brillante nelle prestazioni e con nuovi colori.

L’albero motore del nuovo Honda SH350i è stato alleggerito del 10%, ciò che si è tradotto in una potenza di picco più elevata, pari a 29,4 CV (contro i 25,2 CV del precedente SH300i). La spinta è maggiore su tutto l’arco di giri del motore ‒ 32 Nm a 5.250 giri ‒ garantendo un’accelerazione imperiosa e una velocità massima di 130 km/h, ben oltre il consueto del segmento scooter. Un motore omologato Euro 5, che con un litro di benzina fa circa 30 chilometri. Il telaio era stato ridisegnato già con il Model Year 2021, permettendo un ulteriore risparmio di peso, mentre la linea estetica è stata resa ancora più “stilosa”.

I LED illuminano il gruppo ottico centrale sdoppiato, mentre la luce di posizione si trova sul manubrio, creando un frontale elegante e contemporaneo. A LED anche la luce posteriore e le frecce, con le maniglie per il passeggero realizzate in alluminio. Honda ha rinnovato anche la grafica della strumentazione LCD e nel vano sottosella ha ricavato lo spazio per ospitare un casco integrale e porvi una moderna presa USB di tipo C. La sella è posta a 805 mm da terra e la pedana piatta (un must della gamma SH) e larga 435 mm facilita il trasporto di oggetti. Con il Modello 2022 tornano nella gamma colori le varianti “Sporty”, con verniciature nuove e abbinate a cerchi neri con stickers rossi.

Honda NT1100, prezzi e due tagliandi inclusi

Novità anche in ambito motociclistico per Honda, che si appresta come sempre a recitare un ruolo di primo piano alla 78° edizione di Eicma, il Salone della moto che aprirà a Milano il 23 novembre prossimo. Honda ha appena svelato la NT1100 e ora annuncia i prezzi di listino: 14.290 Euro la versione con cambio manuale e 15.290 Euro quella con cambio a doppia frizione DCT. Inoltre la inedita Touring Crossover giapponese, con motore 1.100 cc da 102 CV, beneficia dei primi due tagliandi in omaggio, per i clienti che la stanno prenotando in questi giorni e ne definiranno lʼacquisto entro lʼ11 dicembre.