Honda CRF1100L Modello 2022, si rinnova il mito dellʼAfrica Twin

Un progetto, due moto Ufficio stampa 1 di 57 Ufficio stampa 2 di 57 Ufficio stampa 3 di 57 Ufficio stampa 4 di 57 Ufficio stampa 5 di 57 Ufficio stampa 6 di 57 Ufficio stampa 7 di 57 Ufficio stampa 8 di 57 Ufficio stampa 9 di 57 Ufficio stampa 10 di 57 Ufficio stampa 11 di 57 Ufficio stampa 12 di 57 Ufficio stampa 13 di 57 Ufficio stampa 14 di 57 Ufficio stampa 15 di 57 Ufficio stampa 16 di 57 Ufficio stampa 17 di 57 Ufficio stampa 18 di 57 Ufficio stampa 19 di 57 Ufficio stampa 20 di 57 Ufficio stampa 21 di 57 Ufficio stampa 22 di 57 Ufficio stampa 23 di 57 Ufficio stampa 24 di 57 Ufficio stampa 25 di 57 Ufficio stampa 26 di 57 Ufficio stampa 27 di 57 Ufficio stampa 28 di 57 Ufficio stampa 29 di 57 Ufficio stampa 30 di 57 Ufficio stampa 31 di 57 Ufficio stampa 32 di 57 Ufficio stampa 33 di 57 Ufficio stampa 34 di 57 Ufficio stampa 35 di 57 Ufficio stampa 36 di 57 Ufficio stampa 37 di 57 Ufficio stampa 38 di 57 Ufficio stampa 39 di 57 Ufficio stampa 40 di 57 Ufficio stampa 41 di 57 Ufficio stampa 42 di 57 Ufficio stampa 43 di 57 Ufficio stampa 44 di 57 Ufficio stampa 45 di 57 Ufficio stampa 46 di 57 Ufficio stampa 47 di 57 Ufficio stampa 48 di 57 Ufficio stampa 49 di 57 Ufficio stampa 50 di 57 Ufficio stampa 51 di 57 Ufficio stampa 52 di 57 Ufficio stampa 53 di 57 Ufficio stampa 54 di 57 Ufficio stampa 55 di 57 Ufficio stampa 56 di 57 Ufficio stampa 57 di 57 leggi dopo slideshow ingrandisci

Grande successo lʼendurona giapponese. La Honda CRF1100L Africa Twin è la moto più venduta in Italia negli ultimi 3 anni. Merito della sua versatilità, della proverbiale robustezza e affidabilità Honda e del know-how tecnico senza eguali. Il motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc sviluppa 102 CV e 105 Nm a 6.250 giri, spingendo con vigore a qualsiasi regime e per una moto di questa categoria non è affatto scontato. Modifiche anche alla trasmissione, la versione con cambio a doppia frizione DCT ha ora impostazioni perfezionate per le prime due marce, ciò che rende la guida ancora più efficace e piacevole.

Il robusto telaio in acciaio e il telaietto reggisella in alluminio, con forcellone in alluminio derivato dalla specialistica CRF450R, denotano la qualità della ciclistica dellʼAfrica Twin, che conta pure su sospensioni pluri-regolabili. La dotazione elettronica prevede piattaforma inerziale IMU a 6 assi che integra tutti gli ausili alla guida: controllo di trazione a 7 livelli, Cornering ABS a due modalità, controllo dellʼimpennata a tre livelli (più Off per disattivarlo). Sono 6 i Riding Mode, due dei quali completamente personalizzabili. Cruise Control e luci Full Led, incluse le diurne, fanno parte della dotazione standard delle due moto.

La strumentazione alta prevede uno schermo touch a colori di 6,5 pollici, che integra Apple CarPlay e Android Auto, oltre al Bluetooth. Il cliente può scegliere tra cambio meccanico e DCT a doppia frizione, ma anche fra sella standard, ribassata o rialzata (si va da 825 a 895 mm). Lʼarrivo previsto sul mercato è a fine settembre, prezzi non ufficializzati ma orientativamente dai 15.000 euro.

Nello speciale motori anche la Honda CRF1100L Africa Twin