Il tridente di Damocle, Dacia la straniera più amata dagli italiani e Yamaha for Africa

È come se la spada di Damocle avesse tre denti, e se tutti e tre affondano son dolori. A dirlo è la società di consulenza Deloitte , che spiega come la transizione verso la mobilità elettrica sarà ostacolata inevitabilmente dal conflitto in Ucraina. È proprio da qui e dalla Russia, infatti, che arrivano le maggiori forniture di alluminio , palladio e neon per lʼindustria dellʼauto, e i ritardi dovuti alla guerra avranno ripercussioni sui piani di crescita dellʼauto a batteria, elaborati tutti prima del conflitto.

Qualcuno dirà: “beh, ma che colpa ne hanno le aziende, mica sapevano che sarebbe scoppiata una guerra in Europa?”. Come se le

tensioni fra

Mosca e Kiev

crisi dei semiconduttori

Guai Polifemo a chiudere un occhio

non risalissero al 2014 e allʼannessione della Crimea, dunque qualche saputello critico potrebbe accusare le Case auto occidentali di scarsa lungimiranza nellʼelaborare le strategie. Non dimentichiamo che fino a 3 anni fa andavano a inaugurare impianti in Russia e Putin presenziava al taglio dei nastri. E a proposito di poca lungimiranza, lane è unʼaltra chiara prova: per risparmiare qualche euro sui chip per auto, lʼindustria europea si è ritrovata a essere troppo dipendente dalle forniture asiatiche. Il risultato è che la produzione di un modello che sul mercato costa 40.000/50.000 euro è stata bloccata per mesi da un chip che costa mezzo euro! E così oggi tutte le aziende europee parlano di costruire fabbriche di semiconduttori nel Continente, che forse perché Vecchio gli si è calata la vista!

Dacia dolce dacia

Dacia è la marca straniera più venduta in Italia

il prezzo conta

Duster è la terza straniera più venduta con 7.146 unità

La “primavera” in dacia sboccia come un giardino di ciliegi

‒ Il piacere di farsi una Dacia calda e accogliente conquista gli italiani, ma non è della casa di campagna russa ciò di cui stiamo parlando. Nel primo trimestre 2022,, con 18.232 auto vendute, il 95% ai privati. Chi lʼavrebbe detto fino a pochi anni fa? Quando Renault, Ford, Volkswagen si contendevano il titolo forti di modelli amatissimi: Clio, Fiesta, Golf. Oggi lo scenario è cambiato, la crisi dei consumi aleggia da un poʼ sulle scelte degli italiani e, perché cʼentra anche lui quando si compra qualcosa! La nuova Sandero ha conquistato 9.580 italiani in 3 mesi ed è lʼauto straniera più venduta. Piacciono la variante Stepway e il gpl della versione bifuel Eco-G 100.. Certo qualcuno potrebbe dire che bisogna aspettare lʼanno per intero e che una rondine non fa primavera… A proposito, Dacia Spring è lʼauto elettrica più venduta nei 3 mesi, con 1.234 immatricolazioni supera persino la padrona di casa Nuova 500.

Lʼimportante non è vincere, è aiutare

Yamaha

allʼAfrica Eco Race 2022

Riders for Health

nuovo team Yamaha Ténéré World Raid

Manuel Lucchese

Alessandro Botturi e Pol Tarres

nuova Ténéré 700 World Raid

‒ Si corre per vincere, ma anche per partecipare e la cosa ormai la sappiamo da più di un secolo. Ma se si partecipa, allora tanto vale rimboccarsi le maniche e dare un aiuto a chi ne ha bisogno. È andrà così per, che parteciperàper aiutare, organizzazione umanitaria che da oltre 30 anni si occupa di fornire mezzi di trasporto per servizi medici. La corsa doveva svolgersi a marzo, ma è stata rimandata in autunno perché le autorità marocchine hanno deciso di lasciar chiuse le frontiere causa covid. Ma il raid africano votato alla sostenibilità e alla solidarietà partirà da Monaco il 15 ottobre e arriverà a Dakar il 30 dello stesso mese. Yamaha Motor Europe è presente con il, composto da, in sella alla