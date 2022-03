Yamaha Ténéré 700 World Raid, evoluzione del mito

Un modello ottimamente equipaggiato e che evolve in senso touring la celebre moto. Tra le dotazioni della World Raid ci sono infatti il parabrezza più alto di 15 mm, i deflettori laterali, le frecce a LED e soprattutto il doppio serbatoio di carburante posto lateralmente, che aumenta la capacità totale di benzina a 23 litri e consente unʼautonomia fino a 500 chilometri. Yamaha Ténéré 700 World Raid presenta inoltre una nuova sella, alta ben 890 mm da terra e che modifica lʼergonomia del pilota, spinta più in avanti. Il design in due parti della sella consente di rimuovere la sezione posteriore, per montarvi accessori come portapacchi o bagagli.

La World Raid è una viaggiatrice e si avvale di una strumentazione TFT a colori da 5 pollici con connettività e gestione tramite lʼapp MyRide. Sullo schermo della strumentazione i piloti possono scegliere tra tre diversi temi ‒ Explorer, Street e Raid ‒ per avere tutte le informazioni utili per il loro viaggio. A destra del cruscotto è alloggiata una presa USB tipo A per la ricarica dello smartphone. Fantastica la ciclistica, con forcella Kayaba da 43 mm ed escursione da 230 mm più ammortizzatore di sterzo Öhlins posteriore, con 18 livelli di regolazione. Infine lʼABS evoluto, che prevede tre modalità dʼinserimento.

Il motore resta il bicilindrico crossplane di 689 cc Euro 5, e viste le caratteristiche della moto ecco il nuovo paramotore in alluminio in tre pezzi e la nuova griglia per il radiatore. Yamaha Ténéré 700 World Raid è già a listino a prezzi da 12.599 euro, le consegne sono previste a partire da maggio.

Nello speciale motori anche la nuova Yamaha Ténéré 700 World Raid