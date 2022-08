Il Far West dʼoro di Volkswagen e Tesla a caccia di volumi in Europa

Ufficio stampa

I giri di valzer di Volkswagen

Volkswagen

Con il governo di Ottawa ha firmato un memorandum dʼintesa

PowerCo

‒ Come ai tempi dei cercatori dʼoro e della Frontiera inesplorata, il Far West americano torna a luccicare. Lo fa negli occhi di, che ha individuato nel Canada, il Paese più grande del mondo dopo la Russia, il partner giusto per sostenere lo sviluppo dellʼauto elettrica. Il Canada è anche uno dei Paesi con le più grandi riserve di minerali e terre rare, così Volkswagen è andata lì per siglare un poʼ di contratti., impegnandosi a promuovere la mobilità elettrica nel Paese e assicurarsi ‒ tramite la neonata società‒ quel che le serve per la sua industria sempre più elettrificata.

Ansa

Ad accompagnare il numero uno di Volkswagen

Herbert Diess

Olaf Scholz

Justin Trudeau

François-Philippe Champagne

in Canada è stato nientemeno che il Cancelliere tedesco, ricevuti da Premier canadesee dal ministro dellʼInnovazione, scienza e industria. Con un tal cognome avranno senzʼaltro brindato allʼaffare, a dimostrazione che, quando si muove, il più grande gruppo auto del mondo lo fa come un piccolo Stato. Lo faceva anche in Russia quando apriva fabbriche, Putin presente a tagliar nastri…

“Lavorare a stretto contatto con i Governi di tutto il mondo ‒ ha detto Diess ‒ è un prerequisito assoluto per raggiungere i nostri obiettivi climatici e voglio ringraziare il Governo canadese per il loro sostegno”. Che bello inserire il “

clima

criteri ESG

Ragion di Stato e comitato dʼaffari

” e pure i‒ quelli che indicano la sostenibilità: Environment, Social, Governance ‒ accanto ai banali termini del “profitto”, della redditività, del fatturato...

Tesla Model Y a trazione posteriore pronta per lʼEuropa

Model Y

Interessante il prezzo, a partire da 49.990 euro

Model Y a trazione posteriore ha unʼautonomia con una singola carica di circa 455 chilometri contro i 565 della 4x4

Prime consegne da dicembre 2022

‒ Nel frattempo Tesla ha messo un poʼ a posto le cose nella gigafactory di Shanghai, chiusa per settimane causa covid, e ha ripreso a produrre il, la cui versione entry-level a due ruote motrici giunge adesso in Europa., visto che le varianti 4x4 costano almeno 65.990 euro. Bisogna però fare qualche rinuncia:, e sullo 0-100 fa segnare un paio di secondi in più (7 contro 5). Di serie è però ben equipaggiata con Autopilot, sedili anteriori e posteriori riscaldati, impianto Audio Premium ed esperienza di suono immersiva. La potenza di ricarica sulla rete Tesla Supercharger (9.000 colonnine in Europa) arriva fino a 170 kW, ma lʼauto è ricaricabile anche con colonnine di terze parti.