20 settembre 2019 Ibride Suzuki, porte aperte nel weekend Una gamma che cresce nelle classifiche italiane

Nei primi 8 mesi dellʼanno le vendite di automobili Suzuki in Italia sono cresciute del 20%, per un totale di 25.724 unità. Gran parte del merito va a Vitara e alle ibride del brand, con Swift e Ignis nella top ten delle vetture ibride più vendute: quinta la Swift e nona la city car Ignis. Per rafforzare questi risultati, le concessionarie Suzuki hanno organizzato un Porte Aperte nel weekend del 21 e 22 settembre.

Nel 2019 Suzuki è seconda in Italia per vendite di auto ibride. Sono quasi 3.000 (precisamente 2.992) le Swift con tecnologia Suzuki Hybrid vendute da gennaio ad agosto, e ben 2.650 le Ignis con la stessa tecnologia, che annovera in gamma anche la Baleno. La soluzione ibrida della Casa giapponese si fonda sullʼIntegrated Starter Generator (ISG), che svolge le funzioni di alternatore, motorino di avviamento e motore elettrico. Questo dispositivo è alimentato da un compatto pacco batterie agli ioni di litio, che pesa solo 6,2 kg e trova posto sotto il sedile di guida, lasciando invariate lʼabitabilità e la capacità del bagagliaio. Il sistema è anche in grado di recuperare energia in frenata.

Attraverso il porte aperte nelle concessionarie, gli italiani scopriranno come le versioni ibride di Ignis, Swift e Baleno hanno un sovrapprezzo di soli 1.000 Euro rispetto agli stessi modelli dotati del solo motore termico. Non solo, perché grazie alle promozioni valide fino al 30 settembre, la gamma ibrida Suzuki è la più economica sul mercato, con prezzi a partire dai 13.800 euro della Ignis Hybrid.