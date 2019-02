Le ibride Suzuki fanno 31 km con un litro di benzina

Una sfida per dimostrare lʼefficienza delle auto ibride Suzuki . Una tecnologia che permette di fare più di 30 km con un litro di benzina, potendo contare sullʼassistenza di un propulsore elettrico. La prova? La prima edizione della Suzuki Hybrid Economy Run , circa 275 km da Milano a Sanremo in condizioni di traffico reale, con giornalisti specializzati e ospiti di prestigio.

La sfida si è svolta lo scorso 6 febbraio, in pieno Festival, su un percorso che più evocativo non poteva essere, quello dalla periferia sud di Milano fino a Sanremo. Come nella più bella classica di ciclismo di primavera, solo che qui almeno 200 km sono stati fatti in autostrada e i restanti costeggiando lo splendido ponente ligure fino alla Riviera dei Fiori. La “Economy Run” consiste in unʼattenta gestione dei costi di carburante e alla fine i risultati sono stati strabilianti: il miglior consumo medio finale è stato di 31,52 km con un litro di benzina, pari a 3,17 litri per fare 100 km. La media dei concorrenti ha visto consumi del 30% inferiori a quelli omologati dalla stessa Suzuki.