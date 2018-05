Suzuki Swift Sport, giovane leggera eccitante

La nuova Swift Sport è stata avviata alla prevendita in Italia in questi giorni. Per lei ci sarà poi il porte aperte nelle concessionarie Suzuki il secondo weekend di giugno, ma Tgcom24 è andata a provarla in anteprima a Marbella, location di fascino in cui la vivace giapponesina si muove con non-chalance. Il design è già il primo momento per definire la vitalità della nuova Swift Sport: linea atletica, pulita, ma resa aggressiva da dettagli ricercati come le prese d’aria maggiorate davanti e con un grintoso spoiler anteriore con finiture effetto carbon, la stessa delle minigonne laterali e dell’estrattore posteriore, che incornicia il doppio terminale di scarico. Lo spoiler posteriore è in tinta con il tetto, mentre i cerchi BiColor da 17 pollici hanno un trattamento diamantato.