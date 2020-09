Hyundai rinnova Kona e lancia la Kona N Line

Hyundai rinnova Kona , che in pochi anni si è guadagnato un posto di riguardo nel segmento europeo dei B-Suv. Al restyling che allunga la carrozzeria di 4 centimetri. Hyundai aggiunge poi il nuovo allestimento sportivo N Line e, per la prima volta, offre le motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt , sia sul 1.0 benzina da 120 CV che sul 1.6 diesel 136 CV.

Mild hybrid che significa accessibilità a un maggior numero di potenziali clienti, perché nel processo di elettrificazione del marchio coreano ci sono già adesso le versioni Full Hybrid e Full Electric di Kona. La prima sviluppa 141 CV e assicura una potente trazione elettrica accanto a quella garantita dal motore termico a benzina, mentre la Kona Electric è unʼauto al 100% zero emissioni e proposta a listino in Italia in due livelli da 39 e 64 kWh (e prezzi da 38.400 euro, ma ecobonus fino a 10.000 euro).

Tra le novità della gamma Kona cʼè anche la frizione elettronica per lʼinnovativo cambio manuale iMT a 6 marce (dove la “i” sta per intelligente), in grado di scollegare in automatico il motore dalla trasmissione non appena il conducente rilascia il pedale dellʼacceleratore. Il design del B-Suv è stato rinnovato secondo il feeling maturato con i clienti, i quali hanno chiesto un cruscotto nuovo, il freno di stazionamento elettrico e il touchscreen più grande, ora da 10,25 pollici e split-screen, con nuove funzioni di connettività.

L’allestimento N Line si distingue per il frontale e il posteriore di tipo sportivo, i dettagli esterni in tinta di carrozzeria e i cerchi dedicati da 18 pollici con taglio a diamante, più spoiler aerodinamico e prese dʼaria più ampie. Tantissime le dotazioni di sicurezza elettroniche, tra cui il Rear Seat Alert che avvisa il guidatore sulla presenza di persone e oggetti sul divano posteriore alla chiusura del veicolo. Le nuove Kona arriveranno tra la fine del 2020 e lʼinizio del prossimo anno.