Hyundai lancia la Kona Electric 2020 “europea”

Il lancio sul mercato del nuovo Kona Electric, peraltro con la novità di essere costruito in Europa, passa per il momento in secondo piano. Più importante lottare contro il virus e così Hyundai ha messo i suoi SUV e city car a disposizione degli operatori e volontari per lʼassistenza sanitaria domiciliare e anche per la consegna di spesa, beni di prima necessità e medicinali. Già in Lombardia è stata messa a disposizione una flotta di veicoli allʼIRCCS Ospedale San Raffaele, allʼASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e allʼIstituto di Cura Città di Pavia. Ora Hyundai Italia ha consegnato una flotta di vetture a supporto delle attività della Croce Rossa Italiana.

È il “Tempo della Gentilezza”, che segna la vicinanza alle popolazioni colpite dal Covid-19 e la solidarietà fra comunità. Ma in questa “gentilezza” rientra anche la mobilità elettrica, che passata la bufera del virus segnerà indiscutibilmente il nostro modo di muoverci, più pulito, più silenzioso, più rispettoso verso quellʼambiente che è stato così sacrificato sullʼaltare del consumo ostinato. Hyundai Kona Electric Model Year 2020 segue questo nuovo passo, tanto da esser dotato di un nuovo caricatore di bordo trifase da 10,5 kW sulla versione da 64 kWh, che riduce i tempi di ricarica fino al 23%, e portando lʼautonomia di marcia a 449 chilometri.

Kona Electric 2020 è proposto anche con batteria da 39,2 kWh, che ammette una percorrenza fino a 289 km. Il giovane B-Suv elettrico è inoltre dotato del nuovo Hyundai BlueLink con sistema di navigazione su touchscreen da 10,25 pollici. Già la versione d’accesso XPrime è super equipaggiata, con cerchi in lega leggera da 17 pollici, connettività Android Auto e Apple CarPlay con retrocamera e sensori di parcheggio posteriori. La sicurezza è garantita dal mantenimento attivo della corsia e dal sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore, mentre optional è la frenata automatica con rilevamento di veicoli e pedoni.