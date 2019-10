Hyundai Kona gioca la carta dellʼibrido

Elettrica, ibrida o convenzionale, Hyundai Kona sa sempre il fatto suo e lo dimostrano le 120 mila unità vendute in Europa in poco più di un anno. Adesso, in Italia, arriva la nuova Kona full-hybrid , efficiente e facile da gestire, non richiede ricariche del motore elettrico da 32 kW (43 CV) e con un modulo ibrido benzina/elettrica che arriva a sviluppare fino a 141 CV di potenza e 265 Nm di coppia massima.

Cuore della propulsione di Hyundai Kona Hybrid è il motore termico 4 cilindri 1.6 benzina da 105 CV, cui abbina lʼunità elettrica alimentata da batterie a ioni polimeri di litio. Quelle che sono valse il Nobel per la Chimica 2019 a John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, per intenderci. Grazie allʼofferta lancio Hyundai, la nuova Kona Hybrid è proposta nel ricco allestimento XTech con cambio a doppia frizione DCT al prezzo di 22.600 euro. Prevista anche lʼofferta rateale con anticipo di 5.600 euro, rate da 199 euro al mese e assicurazione furto e incendio inclusa, aderendo al finanziamento Hyundai i-Plus Gold.

Per il resto il Suv mantiene la versatilità compattata in soli 4,125 metri di lunghezza. Kona è un veicolo spazioso per 5 passeggeri, e su questa versione full-hybrid ci sono i nuovi servizi di connettività Bluelink, con schermo touch da 10,25 pollici, il sistema Audio Video Navigation e riconoscimento vocale di 6 lingue. In alternativa cʼè il display da 7 pollici ma con i servizi live gratis per 5 anni (info su meteo, traffico, ecc.) e la compatibilità con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay.

Hyundai Kona Hybrid vanta un pacchetto dedicato di colori per gli interni, con dettagli bianchi intorno alle bocchette d’areazione e alla leva del cambio, che fanno da contrasto al nero lucido degli inserti su volante, maniglie e contorni delle bocchette. Restano i colori per interni già disponibili sul resto della gamma Kona: arancione, lime e rosso.

