Hyundai rilancia sullʼelettrico con la futuristica Ioniq 6

Il costruttore coreano, quinto gruppo automobilistico al mondo, si muove a 360 gradi nel campo dei carburanti del futuro, investe sullʼidrogeno ed è sicuramente avanti sulla trazione elettrica. Lo dimostra la Ioniq 6 , sensuale e inedita berlina/coupé che alcune sere fa è stata presentata in anteprima italiana a Milano.

Come già la 5 porte Ioniq 5 , anche questo modello identificato col numero 6 (e perciò più grande) ha lʼalimentazione al 100% elettrica. Grazie alla sua linea futuristica e aerodinamica ‒ con un

Cx di 0,21

fino a 610 chilometri con una singola ricarica

il consumo è inferiore a 14 kWh/100 km

‒ che si snoda su un passo di ben 2.950 mm, la nuova elettrica Hyundai riesce a fare. Il powertrain poggia su una batteria da 77,4 kWh, che alimenta due motori fino a 239 kW (325 CV) nel modello a trazione integrale, che eroga anche una coppia massima di 605 Nm. Cʼè anche la versione con motore elettrico singolo e trazione a due ruote motrici, e in questo caso, ciò che ne fa una delle elettriche più efficienti al mondo.

Leggi Anche Hyundai, rivoluzione elettrica con Ioniq 6 e due concept N

Ioniq 6 è dotata di un sistema di ricarica a 800 V ultraveloce

, che richiede appena 18 minuti per portare la carica dal 10 allʼ80%. Ma a lasciare a bocca aperta è anche lʼabitacolo della berlina/coupé (che a Milano abbiamo potuto osservare soltanto staticamente), davvero iper-tecnologico, con un comfort interno in stile cocoon, avvolgente e piacevole, e una modulazione di colori dʼambiente che arriva fino a 64 toni. Al display full-touch da 12 pollici per l’infotainment si abbina il cluster digitale, sempre da 12 pollici.

Elevatissima la dotazione di sistemi elettronici di sicurezza. Grazie allo

Smart Cruise Control

Tune-up

Ioniq 6 arriverà in Italia nel 2023

(SCC), lʼauto mantiene la distanza dal veicolo che precede e alla velocità impostata dal conducente. E con il “” questi può regolare liberamente i parametri di guida come la resistenza dello sterzo, la potenza del motore, la sensibilità del pedale dell’acceleratore e la modalità di trazione (automatica, AWD, RWD) nella versione 4x4. Avviata in questi giorni alla produzione in serie,