Hyundai, rivoluzione elettrica con Ioniq 6 e due concept N

Lʼinedita Ioniq 6 è molto più di unʼauto elettrica di ultima generazione, è un veicolo progettato per offrire unʼesperienza di mobilità unica e tutta da vivere. Ma lo sguardo di Hyundai sul futuro dellʼauto ruota a 360 gradi e non trascura la sportività, ben evidente nei due prototipi ad alte prestazioni RN22e e N Vision 74 .

Cosʼhanno in comune Ioniq 6 e i due concept? Semplice, utilizzano tutti la stessa

piattaforma produttiva, l’innovativa “Electric-Global Modular Platform”

ricarica multipla ultraveloce

Vision 74 che addirittura sperimenta una propulsione ibrida a celle a combustibile a idrogeno

(E-GMP) di Hyundai. Ioniq 6 offre unʼautonomia a batterie cariche di oltre 610 km secondo lo standard WLTP, nonché una capacità di‒ 400V/800V ‒ resa possibile dalla piattaforma E-GMP. I due prototipi, invece, rafforzano la gamma N che contraddistingue i modelli sportivi della Casa coreana, in salsa elettrica però, con la

A 800 Volt e con caricatore da 350 kW bastano 18 minuti per passare dal 10 allʼ80% di carica

La potenza massima combinata di Ioniq 6 è di 239 kW (325 CV)

. È un punto di forza importante per Ioniq 6, la cui batteria da 77,4 kWh è potente e generosa per lʼautonomia che assicura.e 605 Nm di coppia, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Soprattutto il guidatore può settare parametri quali la resistenza dello sterzo, la potenza del motore, la sensibilità del pedale dellʼacceleratore e, nelle versioni con due motori, la modalità di trazione: automatica, integrale, posteriore.

Quanto allʼabitacolo,

Ioniq 6 sfrutta lʼenorme passo di 2.950 mm

“Dual Color Ambient Lighting”

I sedili sono più sottili del 30% rispetto a quelli convenzionali

(su una lunghezza di 4,85 metri), e funzioni innovative come, lʼilluminazione che varia in base alla velocità ma che il guidatore può scegliere tra uno spettro di 64 colori e 6 temi preselezionati., garantendo più spazio ai passeggeri, i quali hanno a disposizione 4 porte USB-C e una di tipo A. Al display full-touch da 12 pollici per lʼinfotainment si aggiunge il cluster digitale, anchʼesso da 12 pollici. Disponibili poi funzioni avanzate di assistenza alla guida e aggiornamenti digitali over-the-air (OTA), la connettività Apple e Android e lʼaudio premium Bose con 8 altoparlanti.

Le nuove Hyundai N

Nata nel 2017 con la

i30 N

concept elettrica RN22e a trazione 4x4

N Vision 74 è invece un modello ad alte prestazioni ibrido a celle a combustibile a idrogeno

Giorgetto Giugiaro

, la famiglia di modelli Hyundai N si è espansa e anticipa il futuro con la. Forte di un motore da 430 kW, ha come primo valore la perfetta aderenza in curva grazie allʼinnovativo Torque Vectoring con doppia frizione. Per migliorare le capacità di RN22e in pista, gli ingegneri si sono concentrati sul raffreddamento e sulla frenata per aumentare la resistenza, inoltre fanno uso ampio di parti stampate in 3D per ridurre il peso dei componenti e della vettura., che sʼispira sia a Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo che alla Hyundai Pony Coupé concept del 1974 disegnata da