Hyundai lancia in Italia lʼelettrica 5 porte Ioniq 5

Sbarca in Italia la Ioniq 5 , lʼinedita due volumi compatta 5 porte interamente elettrica di Hyundai . Va a comporre con Kona Electric unʼaccoppiata di modelli a emissioni zero di tutto rispetto. Diversa dalla prima Ioniq, che aveva una silhouette più da berlina, la Ioniq 5 cita espressamente la Pony , il modello disegnato da Giorgetto Giugiaro che 45 anni segnò il debutto del brand coreano in Europa.

Ioniq 5, sorge una nuova era Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il passo della nuova auto elettrica Hyundai è lunghissimo, quasi tre metri, e ciò permette di configurare un abitacolo spazioso e modulare, confortevole ben oltre la media di segmento C cui la Ioniq 5 appartiene. La consolle centrale mobile, peraltro, può scorrere indietro fino a 140 millimetri, mentre il posto guida si avvale di un dual cockpit con display touchscreen da 12 pollici per lʼinfotainment e di un cruscotto digitale per le funzioni guida sempre da 12 pollici. Splendido lʼhead-up display, che è a realtà aumentata sul modello top di gamma.

In questa fase di lancio in Italia, il processo di acquisto sarà esclusivamente online, tramite la nuova piattaforma Hyundai “Click to Buy”. Disponibile sia a trazione posteriore che integrale, Ioniq 5 si articola in tre allestimenti ‒ Progress, Innovation, Evolution ‒ e due tipi di pacco batterie: da 58 e da 72,6 kWh. In questʼultimo caso lʼautonomia di marcia a zero emissioni arriva fino a 480 km, più di 680 km calcolando invece il solo ambito urbano. Ioniq 5 offre varie modalità di ricarica ed è già predisposta per le colonnine da 350 kW, che significa il passaggio rapido dal 10% allʼ80% di carica in appena 18 minuti.

A bordo si può ricaricare qualsiasi dispositivo elettrico, anche ebike e monopattini, merito di un concept rivoluzionario che esalta il concetto di comfort (Hyundai lo definisce Universal Island). I prezzi della Ioniq 5 partono da 44.750 euro, scontabili di oltre 10 mila euro con gli ecoincentivi statali.

Nello speciale motori anche la Hyundai Ioniq 5