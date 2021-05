Nuova Hyundai Kona Electric, la scelta è adesso

New look, upgrade degli interni e una fruibilità piena dellʼalimentazione elettrica. Nuova Hyundai Kona Electric è un altro passo avanti, lʼultimo sforzo per dimostrare che lʼauto elettrica è presente adesso, vale come scelta dʼacquisto e non deve preoccupare più nessuno. Anzi, ci sono gli ecoincentivi statali e sarebbe il caso di approfittarne…

Hyundai nuova Kona Electric Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Più lunga di 25 millimetri della precedente Kona Electric, la vettura si presenta con un frontale di nuovo disegno, sempre a griglia chiusa come tutte le elettriche, e con nuove luci diurne a LED, mentre i fari taglienti si estendono ora verso il fianco e i passaruota. Spiccano nella zona anteriore lo sportellino di ricarica asimmetrico e le prese d’aria verticali con funzione aerodinamica. I fari a LED posteriori sono stati allungati per citare un poʼ l’aspetto del frontale. Piccoli ritocchi per un modello che sta dando grandi soddisfazioni a Hyundai: dal 2018 sono state vendute oltre 53 mila Kona Electric in Europa sulle 120.000 globali.

Il B-Suv coreano è disponibile in Italia con due varianti di powertrain: la versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 100 kW (pari a 136 CV), garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi; la versione long-range con batteria da 64 kWh monta un motore elettrico da 150 kW (204 CV) di potenza massima, che permette a Kona Electric di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima di questʼultima è di 167 km/h, mentre la versione con batteria standard si ferma a 155 km/h. Lʼautonomia di marcia è pari a 305 km per la standard e 484 km per la long-range.

Livelli di efficienza davvero notevoli per un crossover a emissioni zero. Ad agosto 2020, peraltro, tre esemplari di Kona Electric avevano dimostrato tutta la loro affidabilità sul circuito tedesco del Lausitzring, percorrendo 1.026 chilometri con una sola ricarica! E lo scorso gennaio il modello è entrato nel Guinness dei Primati per aver raggiunto un’altitudine di 5.731 a Sawula Pass in Tibet (categoria “Highest Altitude Achieved in an Electric Car”).

Oggi la nuova Kona Electric è dotata di un cluster digitale da 10,25 pollici, che si affianca al display centrale sempre da 10,25”, comprensivo del navigatore. La ricarica delle batterie è possibile da remoto tramite app Bluelink (o anche Google Maps). In Italia Hyundai offre a listino il B-Suv elettrico da 29.400 euro, accedendo allʼecobonus statale e in caso di rottamazione, aggiungendo poi due anni per furto e incendio. La garanzia è pari a 5 anni/Km illimitati, 8 anni sulla batteria.