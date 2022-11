Hyundai Ioniq 6, al via le prenotazioni della berlina/coupé elettrica

Dal 3 allʼ8 novembre la berlina/coupé 4 porte è configurabile sulla piattaforma online dedicata fra coloro che si sono iscritti al programma “Be The First”. Dal 9 novembre sarà ordinabile nei suoi tre allestimenti ed equipaggiamenti e, infine, dal primo dicembre sarà ordinabile in tutte le concessionarie italiane .

Forte di due pacchi batteria ‒ da 53 e da 77 kWh ‒ e di trazione posteriore o integrale, Ioniq 6 è una delle più efficienti auto elettriche sul mercato. Con il suo bassissimo coefficiente di resistenza aerodinamica, pari a 0,21, riesce a garantire unʼautonomia di marcia fino a 614 km con una singola ricarica, per consumi medi di 13,9 kWh/100 chilometri. Lʼelegante ammiraglia elettrica coreana è proposta in Italia con una forbice di prezzi che va da 47.550 a 62.450 euro. Grazie al programma “Hyundai By Mobility”, sono varie le formule di acquisto rateali (a partire da 595,81 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 8.382 euro).

Con i suoi due motori elettrici, la versione top di gamma 4x4 sviluppa una potenza combinata di 239 kW (325 CV) e 605 Nm di coppia, per unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in soli 5,1 secondi. Le incredibili performance di Ioniq 6 sono rese possibili dalla nuova architettura del Gruppo Electric Global Modular Platform (E-GMP), che Hyundai dedica esclusivamente ai veicoli elettrici e impiega tecnologia a 800V di serie, anche se lʼauto supporta la ricarica a 400V. In soli 15 minuti la Ioniq 6 ricarica lʼ80% delle batterie e perciò quanto basta per percorrere 350 chilometri circa.

Lʼinnovativo design dellʼauto si afferma per lʼoriginale concept “single-curved”, avvolgente e ben distinto dal quello squadrato di Ioniq 5 . Inoltre la carrozzeria integra più di 700 Parametric Pixel in diversi punti, come i fari anteriori e le luci posteriori combinate. Gli interni ottimizzano gli spazi secondo il concetto “cocoon” e si presentano con materiali sostenibili per supportare unʼesperienza di mobilità più rispettosa dellʼambiente. Il quadro strumenti ad alta definizione da 12,3 pollici sʼintegra poi col display touch del sistema di navigazione, anchʼesso da 12,3 pollici. Retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori e connettività Android Auto e Apple CarPlay sono must naturalmente presenti, come anche i tanti sistemi di sicurezza attiva.

Tre gli allestimenti, con il top Evolution che propone cerchi in lega da 20 pollici, sedili in pelle e riscaldabili (anche i posteriori), gli anteriori con funzione relax, head-up display, Audio System Bose, più il tetto panoramico apribile. Per tutte le versioni cʼè la garanzia Hyundai di 5 anni a km illimitati, insieme alla garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione.