Honda CRF1100L Africa Twin in abiti Tricolour

Tre sorprese per i centauri che hanno scelto Honda per salire in sella. La maestra dʼavventura CRF1100L Africa Twin si presenta ora con la mitica, intramontabile livrea “tricolour HRC” , forse la più identitaria fra quelle che hanno fatto la storia delle Honda del deserto. Le altre due sorprese riguardano le moto CB650R e CBR650R , riviste nel design e che ricevono ora l’omologazione Euro 5 .

Il tricolore del team sportivo Honda Racing Corporation farà la sua comparsa sulla CRF1100L Africa Twin da marzo 2021. È la livrea che sʼispira alla celebre XRV650 Africa Twin del 1988, la moto che derivava dalla NXR750 e che fu capace di vincere per quattro volte di fila ‒ dal 1986 al 1989 ‒ la Parigi-Dakar . Honda parla di questa livrea come obbligatoria, imposta a furor di popolo perché oltre il 70% della versione Adventure Sports dellʼAfrica Twin è stata scelta in questa colorazione. Le attuali livree “Grand Prix Red” e “Black Metallic” resteranno ad ogni modo a listino sulla CRF1100L Africa Twin 2021.

Proprio l’Africa Twin 1100 è stata, nel 2019, la prima moto Honda a ottenere l’omologazione Euro 5. Ne sono seguite poi altre, dalla superbike CBR1000RR-R Fireblade alla custom CMX500 Rebel fino agli scooter SH125/150i. Le recenti CB500F, CB500X e CBR500R e la piccola CB125F si sono aggiunte a settembre 2020 e ora tocca alla naked CB650R e alla sportiva CBR650R. Gli aggiornamenti tecnici per queste ultime due sono sostanziali, basti pensare alla forcella Showa SFF-BP da 41 mm di diametro. Il poderoso motore di queste due medie è il 4 cilindri in linea da 95 CV a 12.000 giri, dotato della nuova mappatura della centralina ECU e di nuovi profili degli alberi a camme e della fasatura di aspirazione.

Le altre novità delle due Honda CB650R e CBR650R riguardano il cruscotto LCD migliorato, un nuovo portatarga e la presa USB sotto la sella. La naked ha un look da Neo Sports Café e quindi il manubrio è più avanzato, mentre la sportiva carenata ha grafiche più grintose e un codino ritoccato in senso sportivo. Nella dotazione standard ci sono il controllo di trazione HSTC e la frizione assistita antisaltellamento, con pinze freno a 4 pistoncini ad attacco radiale e dischi flottanti di grande diametro. Sia la CBR650R che la CB650R sono proposte anche in versione depotenziata a 35 kW per i possessori di patente A2.