Honda Adventure Roads 2021, al via le iscrizioni

Geyser e terme naturali, vulcani e campi di lava, cascate mozzafiato e 22 ore di luce al giorno. È lʼestate in Islanda , una vacanza-avventura da preparare con calma per godersela appieno in tutta la sua esplosività. Proprio quello che stanno facendo gli organizzatori della Honda Adventure Roads per lʼestate del 2021.

Protagonisti la Honda CRF1100L Africa Twin e 30 clienti/piloti che potranno iscriversi già da adesso per la selezione finale. LʼIslanda è la terza nazione visitata dalle carovane di Honda Adventure Roads, dopo la Norvegia nel 2017 e il Sudafrica nel 2019. In Islanda si andrà a giugno 2021, con 30 motociclisti in sella alle loro Africa Twin per 11 giorni di raid avventura. Si partirà da Reykjavik, la capitale più a nord del mondo, per scendere prima verso sud e poi risalire verso le lande e gli altipiani desolati del settentrione e rientrare infine a Reykjavik.

Per i centauri sarà lʼoccasione di percorrere strade quasi immacolate, certo non sempre facili, come la famosa sabbia nera, e dovendo allʼoccorrenza guadare fiumi gelidi, in un paesaggio di rara suggestione e bellezza. La terza edizione della Adventure Roads è un pacchetto “chiavi in mano” riservato a 30 clienti europei di Honda, possessori della CRF 1100L Africa Twin, e comprende manutenzione, alloggi di alto livello, assistenza e guide esperte.

Unʼavventura insomma che si preannuncia bellissima, unʼesperienza indimenticabile, da vivere insieme ai piloti del team HRC Rally, che saranno incontrati dai 30 partecipanti e che prenderanno parte a qualche tappa del raid. Per tutte le informazioni, il sito di riferimento è https://www.hondaadventureroads.com/it_it.html.