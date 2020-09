Honda lancia la super efficiente CB125F 2021

Dallo stabilimento Honda di Atessa, in Abruzzo, ecco la nuova CB125F 2021 . Robusta, affidabile e di grande efficienza col nuovo motore Euro 5 che le permette di fare fino a 66,7 km con un litro di benzina! Un record tra le ottavo di litro. Ma il plus è lo stile Neo Sports Café che ammicca alla CB500F.

La nuova Honda CB125F 2021 si presenta con un design più vigoroso. Il grosso serbatoio fa un certo impatto sullʼocchio, come anche i convogliatori con finiture argentate e il parabrezza fumé. La più moderna delle 125 sul mercato è anche più leggera (11 kg in meno) e ciò la rende più agile, sebbene sia il motore eSP (Enhanced Smart Power) a renderla più dinamica. Il monocilindrico 4 Tempi sviluppa la potenza massima di 11 CV a 7.500 giri/minuto, per una coppia massima incrementata a 10,9 Nm a 6.000 giri. Prestazioni stradali ordinarie, in linea con il target giovanile di riferimento.

Col suo stile moderno, Honda lʼha concepita però anche per “i più grandi”, che magari desiderano la moto come alternativa allo scooter. Lʼefficienza dei consumi è in effetti il dato più eclatante del modello 2021, perché vede passare da 51 a 66,7 chilometri la percorrenza con un solo litro di benzina. E considerando il serbatoio da 11 litri, significa una potenziale autonomia di 800 chilometri. Disponibile in tre colori ‒ Rossa, Bianco perla, Nera ‒ la CB125F 2021 arriverà a prezzi attesi sui 3.000 euro.