Hennessey Venom F5 Revolution Roadster

Il nome dice tutto, ma non basta: sarà prodotta in soli 12 esemplari, che sono già statai tutti venduti a un prezzo di 3 milioni di dollari.

Potreste chiedervi se una supercar come l’americana Hennessey possa necessitare di ulteriori sviluppi e la risposta del mondo auto sarebbe sempre la stessa, valida per la Hennessey e anche per tutte le altre: sì! Pertanto, ecco l’ultima Hennesey Venom F5 Revolution Roadster.

Come riconoscerla da fuori Non pochi gli interventi sulla carrozzeria della Venom F5 Revolution Roadster. Tra questi figurano splitter anteriori e posteriori di dimensioni più grandi rispetto a quelli già utilizzati, piani di immersione sulla fascia anteriore e un alettone posteriore che non si può non vedere, così come i vistosi cerchi. Questi 12 esemplari hanno una presa d'aria centrale alta (vista già sulla Coupé), adottata per far arrivare più velocemente l'aria fresca nel vano motore. Il tetto della F5 Revolution Roadster è un pannello rimovibile, dal peso di 8 kg (valore che rende gestibile le manovre di apertura e chiusura anche da una sola persona) ed è realizzato con materiali compositi rigidi in fibra di carbonio (internamente è rivestito in Alcantara). Il tetto è fissato con quattro bulloni a sgancio rapido e una coppia di chiusure ad alta resistenza viste le elevate forze aerodinamiche a cui questa hypercar è sottoposta.

Ufficio stampa Hennessey

Che potenza! La nuova Venom F5 Revolution Roadster è stata completamente rivista per regalare ai fortunati 12 clienti che l’hanno già acquistata nuove prestazioni di riferimento sia su strada che in pista. Due gli obiettivi da inseguire: una maggiore agilità e libertà propositiva da un punta di vista tecnico senza alcun compromesso. Verrebbe da pensare infatti che nell’allestimento Revolution la F5 Venom sia perfetta per i track day, dopo tutto vanno in questa direzione la decisione di dotare la supercar americana di assetto regolabile specifico e di un sistema di telemetria integrato. Invariato il motore, lo stesso delle altre Venom F5: si tratta del V8 di 6.6 litri Fury biturbo da 1.842 CV (montato al centro del telaio monoscocca in fibra di carbonio) che scarica tutta la potenza al posteriore aiutato da un cambio automatico a sette marce. Quando la Hennessey fornirà i dati relativi le prestazioni, torneremo da voi con dei valori senza dubbio sbalorditivi.

Ufficio stampa Hennessey