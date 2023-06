Aston Martin DB12

Il design degli esterni non abbandona lo stile elegante e si riconosce per la mascherina molto grande tra i fari a Led tridimensionali, simili nella forma a degli elementi di cristallo.

La stessa filosofia stilistica è stata ripresa anche negli interni, sempre molto eleganti, ma ora ancora più tecnologici grazie al nuovo sistema d’infotainment con uno schermo 10,25 pollici. Il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida: GT, Sport, Sport+, Wet e Individual e impostare l’ESP in tre configurazioni (Wet, On Track & Off).

La DB12 è spinta dal motore V8 4.0 biturbo di origine Mercedes-AMG, rivisto “in casa” e portato a una potenza di 680 CV e 800 Nm di coppia, numeri che consentono alla DB12 di raggiungere la velocità massima di 323 km/h e di coprire lo 0-100 km/h in 3,6 secondi. Il motore è abbinato ad un cambio automatico a otto marce con rapporto finale accorciato (3,083:1).

Questa “Super Tourer” inglese è equipaggiata anche con sospensioni a controllo elettronico, servosterzo elettrico, differenziale posteriore a controllo elettronico e-Diff e un impianto frenante che di serie prevede dischi d'acciaio anteriori da 400 mm e posteriori da 360 mm, ma in opzione il cliente può optare per i freni carboceramici.