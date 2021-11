Gruppo Piaggio da record porta a Eicma Vespa Elettrica (RED) e lʼe-scooter Piaggio 1

Sono tante le novità che il Gruppo Piaggio porta alla 78° edizione di Eicma. Si va dal ritorno di Aprilia nel segmento offroad con la Touareg 660 al centenario Moto Guzzi festeggiato con la splendida V100 Mandello , fino agli scooter come lʼinedito Aprilia SR GT e la Vespa Elettrica (RED) , che nasce dalla partnership con l’organizzazione benefica fondata da Bono degli U2 e Bobby Shriver. (RED) che nel mondo automotive abbiamo imparato a conoscere per la collaborazione con Stellantis e la realizzazione della Nuova 500 (RED) .

Torniamo a Piaggio, che sbarca al Salone della moto milanese forte del suo primato sul mercato europeo delle due ruote, dove ha una quota complessiva del 13,2%, più del 23% considerando soltanto gli scooter. Quote che sono ancora maggiori in Italia, dove si sale a quasi il 18% nei primi 9 mesi dellʼanno e al 27,3% nel segmento scooter. Nel mondo il gruppo con sede a Pontedera ha consegnato 430.600 veicoli in 9 mesi, per un fatturato di 1,32 miliardi di euro (+ 32,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e + 9,9% rispetto al 2019).

A Eicma scorgiamo Vespa Elettrica (RED) vestita interamente di rosso. La scocca in acciaio, ma anche la sella e i cerchi ruota sono infatti verniciati in rosso e con bordi diamantati. Abbandonate le tinte chiare che caratterizzano lo scooter a trazione elettrica, Vespa accoglie così il colore simbolo dellʼente no profit e della sua lotta contro le pandemie nel mondo. Chi acquisterà un esemplare di Vespa Elettrica (RED) sa già che 100 dollari della sua spesa finanzieranno il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale, che ha già raccolto 700 milioni di dollari dalla fondazione nel 2006. Per Vespa si tratta della terza collaborazione con (RED), dopo la 946 nel 2017 e la Vespa Primavera nel 2020.

Altra novità attesa allo stand è Piaggio 1, il nuovo e modernissimo e-scooter spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore. Le versioni sono in realtà due: Piaggio 1 con potenza di 1,2 kW ha una velocità limitata a 45 km/h ed è in pratica un ciclomotore; Piaggio 1 Active da 2 kW ha invece la fruibilità di un motociclo. Entrambe le versioni montano una batteria collocata sotto la sella e facilmente estraibile in pochi secondi, così da poter essere portata a casa o in ufficio per la ricarica.

Il design essenziale e minimalista non mina la funzionalità del nuovo e-scooter, che è il primo nella sua categoria a disporre di un vano sottosella in grado di contenere un casco full jet. E inoltre ha i fari full LED, lʼavviamento di tipo keyless e la strumentazione digitale a colori. A Eicma vediamo inoltre lʼedizione speciale Piaggio 1 Feng Chen Wang, unʼinterpretazione realizzata dalla stilista Feng Chen Wang, che si caratterizza per la livrea esclusiva che fonde la tradizione cinese fondata sui valori della salute e dellʼarmonia con la vibrante creatività londinese.