Aprilia Tuareg 660, lʼadventure bike giovane e irresistibile

Leggera e al tempo stesso potente ‒ 187 kg per una potenza di 80 CV ‒ Aprilia Tuareg 660 si caratterizza per l’ergonomia di guida espressamente studiata per il fuoristrada, con manubrio ampio e alto e un girovita molto snello per facilitare i movimenti in sella. L’elevata escursione delle sospensioni permette di superare qualsiasi ostacolo, offrendo altresì una guida confortevole sia su strada che nellʼoffroad. Il pacchetto di controlli elettronici prevede di serie il Ride-by-Wire multimappa con Traction Control, Cruise Control, l’engine brake.

Quanto al bicilindrico frontemarcia, è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW per permettere la guida di Touareg 660 ai neopatentati. Questa è una moto giovane, ma non per questo poco dotata dal punto di vista dinamico, anzi Aprilia modula le prestazioni del motore secondo 4 Riding Mode personalizzabili, consentendo così al pilota di scegliere in autonomia la miglior taratura dei controlli elettronici. La moto è inoltre equipaggiata con fari full LED e luci diurne perimetrali, e dispone di strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

Aprilia Touareg 660 arriverà nelle concessionarie a dicembre, ma in pre-booking è possibile spuntare il prezzo di partenza di 11.990 euro avendo incluse le spese di immatricolazione. Le prenotazioni online sono disponibili sul sito web tuareg660.aprilia.com, accessibile anche tramite aprilia.com. Accessori e una linea di abbigliamento tecnico completano la dotazione della moto, nella cui variante grafica Indaco Tagelmust costa da 12.690 euro, franco concessionario incluso.