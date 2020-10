Aprilia avvia la prevendita della RS 660

A testarla sul leggendario “cavatappi” di Laguna Seca è stato Rennie Scaysbrook, campione australiano molto popolare negli States per aver vinto la Pikes Peak, celebre cronoscalata, in sella allʼAprilia Tuono V4. La piccola sportiva di Noale è una moto esuberante, sicuramente giovanile, tanto bella nel suo design snello quanto dinamica in pista e su strada. La nota più significativa della Aprilia RS 660 è proprio lʼeccellenza nel rapporto peso/potenza, pari a 169 chili per 100 cavalli.

Lʼelettronica di bordo è di categoria superiore, accoglie ad esempio il pacchetto che include l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire, il cambio quick-shift e i 5 Riding Mode, mentre da Bosch arriva l’evoluto Cornering ABS multi-mappa. La Aprilia RS 660 è disponibile da un paio di settimane per la prevendita nelle concessionarie europee, i prezzi partono da 11.050 euro e sarà disponibile anche in versione depotenziata per i neopatentati.

Nello speciale motori anche la Aprilia RS 660