Aprilia Tuono V4 X, la hypernaked per pochi eletti

Prodotta in edizione limitata e numerata, la nuova Tuono V4 X è una vera regina della pista, ma guidabile su strada col massimo piacere. Il motore 1100 (lo stesso della RR e della Factory) sale ancora di potenza, dai 217 CV della RSV4 X (ultima special V4 di Aprilia, prodotta in 10 esemplari e tutti assegnati in poche ore) agli attuali 221 CV. Il manubrio alto e le sovrastrutture in carbonio danno una caratterizzazione marcatamente sportiva alla Tuono V4 X, impreziosita dalla grafica dedicata “Bol d’Or” e dai cerchi Marchesini in magnesio forgiato, che calzano pneumatici slick.

L’impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell’aria è un elemento Sprint Filter, cioè ad alta permeabilità (e waterproof) e lo stesso che Aprilia Racing utilizza in MotoGP. Il prezzo della Aprilia Tuono V4 X è di 34.900 Euro, le prenotazioni sono possibili esclusivamente online, accedendo al sito web di Aprilia.

“Il motore è pazzesco, ma la ciclistica non va in crisi, anzi ‒ spiega Aleix Espargaró, pilota del team Aprilia Racing impegnato in MotoGP, che ha voluto provare la Tuono V4 X sul circuito austriaco della Red Bull ‒ la posizione di guida e lʼelettronica la rendono estremamente divertente. Puoi guidarla in modo pulito, ma puoi anche metterla di traverso. È una pura sportiva con un lato da teppista!”.