Super Naked 24 aprile 2019 07:50 Aprilia lancia le nuove Tuono V4 1100 RR e Factory Motore 4 cilindri da 175 CV e cambio elettronico

Nuove soluzioni tecniche ed estetiche per Aprilia Tuono V4 1100, la super naked italiana che si compiace del suo know-how sportivo a tutto tondo. Le due nuove versioni RR e Factory promettono piacere di guida ed emozioni, ben tenute a bada dalle sospensioni più sofisticate sul mercato e dal pacchetto di ausili elettronici “Aprilia Performance Ride Control” (APRC).

Il primo aspetto tecnico di spessore riguarda la nuova Tuono V4 1100 Factory, che di serie vanta il più evoluto sistema di sospensioni elettroniche semiattive disponibile oggi sul mercato. Si chiama Smart EC 2.0 ed è sviluppato da Öhlins, con la messa a punto degli ingegneri Aprilia. Montate su un telaio da corsa, queste sospensioni garantiscono maggiori performance in pista come in strada, con un miglioramento notevole anche nel comfort di guida. Le tre mappe selezionabili ‒ Track, Sport e Road ‒ sono gestibili sia manualmente che elettronicamente nella modalità semiattiva, in questʼultimo caso le sospensioni della Factory si calibrano allʼistante, adeguando la loro taratura idraulica in base al tipo di percorso e di guida adottata.

Il motore delle due super naked Aprilia è il 4 cilindri a V di 65°, che sviluppa la bestiale potenza di 175 CV a 11.000 giri, per una coppia massima di 121 Nm a 9.000 giri. Il cambio elettronico integra il sistema di cambiata rapida “Quick Shift”, attivo anche in scalata e senza uso di frizione. Il pacchetto APRC di Tuono V4 1100 RR e Tuono V4 1100 Factory comprende di serie lʼAprilia Traction Control, regolabile anche in corsa senza chiudere il gas, con 8 livelli d’intervento. E ancora il sistema di controllo dellʼimpennata, regolabile su 3 livelli, il Launch Control per velocizzare le partenze, il Pit Limiter per limitare la velocità massima consentita e lʼAprilia Cruise Control.