Aprilia RSV4, cresce la cilindrata e la quota tecnica

La nuova RSV4 1100 Factory monta il 4 cilindri a V di 65°, la cui cilindrata è stata aumentata fino a 1.078 cc (come su Aprilia Tuono V4). Di conseguenza la potenza cresce fino ai 217 CV, espressi a oltre 13.000 giri al minuto! Per una coppia massima di 122 Nm a 11.000 giri! Una superbike coi fiocchi, che nasce in pista con le specifiche tratte dal know-how del Reparto Corse Aprilia, vincitrice di ben 54 titoli mondiali, di cui 7 in Superbike. Per supportare il potenziale dinamico della moto, Aprilia ha fatto ricorso ai migliori partner in circolazione, da Ohlins per le sospensioni a Brembo per i freni. Ha però aggiunto di suo il design aerodinamico, introducendo per prima su una moto di serie le appendici aerodinamiche sulla carenatura.