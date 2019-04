Ford elettrifica la gamma e inizia con la terza serie di Kuga

In una kermesse di presentazione ad Amsterdam, i riflettori sono stati puntati soprattutto sul nuovo Suv medio Ford. Kuga è infatti un modello importante per lʼEuropa, il terzo più venduto del brand nel 2018 (oltre 153 mila unità) e la terza generazione fa suo un rinnovamento totale, sia estetico che tecnico. Le linee del Suv abbandonano le nervature della zona posteriore per modellarsi in modo più curvilineo e sensuale, mentre dentro abitacolo e strumentazione sono stati reinventati ex novo. Nuovo Kuga sarà proposto in tre distinte soluzioni ibride: Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. La versione Plug-In è una novità assoluta e garantisce un’autonomia di oltre 50 km in modalità 100% elettrica.