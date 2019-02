Ford Mondeo, la SW Hybrid in rampa di lancio

La nuova Mondeo Hybrid SW è un modello europeo a tutti gli effetti: sarà prodotto a Valencia, in Spagna, ed è stato esposto in prima mondiale al Salone di Bruxelles. Non sorprende dunque che Ford punti a vendere il 50% delle sue Mondeo in Europa in versione Hybrid. La quarta generazione di Mondeo è in produzione dal 2015 e finora sono 250 mila le unità vendute nel Vecchio Continente. La vettura monta il motore 2.0 benzina da 187 CV, affiancato da due motori elettrici alimentati da batterie agli ioni di litio, mentre per la trasmissione è stata scelta la nuova automatica a 8 rapporti.