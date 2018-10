Ford annuncia la versione ibrida della Mondeo SW

Ford rilancia lʼofferta sui suoi modelli alto di gamma e annuncia per il 2019 la Mondeo Hybrid Station Wagon . Le altre imminenti novità riguardano lʼaggiornamento di S-Max e Galaxy , i due grandi monovolume ma ben differenziati dal punto di vista dello stile, per i quali esordisce anche il nuovo motore diesel EcoBlue : un due litri declinato in 4 livelli di potenza.

Per Ford S-Max e Galaxy sono invece proposti i nuovi propulsori turbodiesel EcoBlue. Si tratta di unʼefficiente unità a 4 cilindri 2.0, disponibile nei livelli di potenza di 120, 150 e 190 CV, ma anche in una variante biturbo super prestazionale da 240 CV e con trazione integrale. Ad eccezione della 120 CV, le altre offrono la nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, che si abbina allʼinnovativo Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go. Tra le altre novità dei due grandi MPV ci sono i fari anteriori adattivi, in grado di pre-regolare lʼilluminazione per la massima visibilità e, al contempo, prevenire lʼabbagliamento dei veicoli che provengono da marcia opposta.